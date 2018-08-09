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Экономика
15 тысяч бутылок отборного молдавского вина замерзли по пути в Китай
09.08.2018

15 тысяч бутылок отборного молдавского вина замерзли по пути в Китай. Партию стоимостью более 60 тысяч долларов в Одессе поместили в рефрижераторный контейнер, в котором установили температуру плюс 12 градусов. Но когда груз доставили в порт назначения, выяснилось, что в рефрижераторе минус 17. 

"Когда открыли контейнер, обнаружили, что вино замерзло. Это означает стопроцентные потери. Возможно, произошла техническая или человеческая ошибка. Перевозчик признал вину, но еще следует выяснить, когда именно произошла эта ошибка", - сказал  производитель вина Ион Лука.

Погибшая партия вина включала продукцию трех молдавских компаний. Некоторые бутылки предназначались для специальных случаев. Например, были изготовлены по заказу жениха на свадьбу, которая отмечается на БАли. 

"Это вредит нашим усилиям по продвижению молдавских вин в Китае. К тому же мы теряем важный сезон продаж. Например, 9 сентября в Китае выпивается столько вина, сколько за весь январь, февраль и март вместе взятые", - сказал  производитель вина Ион Лука.


 
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