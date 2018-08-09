Организаторы августовского протеста ожидают массовое участие людей

Национальное движение сопротивления ACUM, которое запланировало на 26 августа акцию протеста, ожидает массовое участие людей в этом мероприятии. Это связано с тем, что многие молдавские граждане возвращаются домой из-за рубежа. Об этом сообщил председатель кишиневского филиала Партии действия и солидарности Владимир Боля в рамках передачи „Moldova live” на телеканал 10TV, передает IPN.

По его словам, в рамках мероприятия будут выдвинуты дополнительные требования, наиболее важными из которых является безоговорочное признание мандата избранного примара муниципия Кишинев Андрея Нэстасе и отмена смешанной системы голосования. „Мы ожидаем очень много людей, в том числе, потому что в августе многие молдавские граждане, работающие за границей, имеют отпуска и возвращаются домой”, - сказал политик. В то же время, Владимир Боля утверждает, что не знает, стоит ли ожидать перемен со стороны властей, потому что любое изменение, которое хотят манифестанты, для власти является роковым.

Политик говорит, что главная цель всех мероприятий является то, что граждане должны осознать, что истинными хозяевами являются люди. „Мы хотим, чтобы они осознали, что было нарушено их право – в Республике Молдова установилась диктатура. И мы сейчас не говорим о политической борьбе, мы говорим прямо о борьбе с диктатурой, которая установилась окончательно”, - сказал Владимир Боля.

По его словам, 20 июня текущего года является днем, когда в Республике Молдова официально установился диктаторский режим. „Если 26 августа на ПВНС будет большое количество людей, которые осознают, что Республика Молдова является несостоявшимся государством, в котором институты государства не работают, но выполняют роли марионеток, тогда мы поймем, что эти люди требуют свои права”, - сказал Владимир Боля.