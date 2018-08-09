9 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
При примэрии Кишинева создана служба уличной помощи
09.08.2018

При примэрии Кишинева создана служба уличной помощи, призванная помогать беспризорникам, живущим на улице, которые занимаются попрошайничеством, проституцией, употребляют наркотики. 

В рамках новой структуры будут работать педагоги, психологи, социальные работники, волонтеры. Служба будет организовывать информационные, социальные и образовательные мероприятия, а также выявлять детей, подвергающихся риску на улице, устанавливать их статус, предоставлять им жилье, а также школьное образование. 

Бенефициарами службы являются дети - жертвы насилия, а также оставшиеся одни дома, без присмотра родителей и чьи родители умерли. 

Служба будет сотрудничать с органами внутренних дел, а также с медицинскими учреждениями. Она будет работать с 8.00 до 24.0 0 и финансироваться из муниципального бюджета, а также из пожертвований, грантов, спонсорских средств.


 
Количество просмотров:
105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.