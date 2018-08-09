При примэрии Кишинева создана служба уличной помощи, призванная помогать беспризорникам, живущим на улице, которые занимаются попрошайничеством, проституцией, употребляют наркотики.

В рамках новой структуры будут работать педагоги, психологи, социальные работники, волонтеры. Служба будет организовывать информационные, социальные и образовательные мероприятия, а также выявлять детей, подвергающихся риску на улице, устанавливать их статус, предоставлять им жилье, а также школьное образование.

Бенефициарами службы являются дети - жертвы насилия, а также оставшиеся одни дома, без присмотра родителей и чьи родители умерли.

Служба будет сотрудничать с органами внутренних дел, а также с медицинскими учреждениями. Она будет работать с 8.00 до 24.0 0 и финансироваться из муниципального бюджета, а также из пожертвований, грантов, спонсорских средств.