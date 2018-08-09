Кто будет задавать тон в новом политическом сезоне. Мнение аналитиков!

Три больших политических лагеря в Молдове будут пытаться задавать тон в новом политическом сезоне, который начнется осенью. Правда, пока не ясно, кому же все-таки это удастся. Такое мнение высказали в одной из телепередач на телеканале TVC-21 политические аналитики Виктор Чобану и Игорь Волницки.

По мнению аналитиков, этими тремя политическими лагерями будут проевропейская оппозиция, власть и социалисты.

Аналитики заявили, что если протесты, объявленные на конец августа проевропейской оппозицией, окажутся масштабными, то это задаст тон всему политическому сезону, и заставит власть учесть новые условия уравнения. Однако, если протесты будут незначительными, власть, скорее всего, будет навязывать собственную политическую повестку дня.

В то же время, не исключено, что и социалисты будут пытаться навязать свою повестку дня, потому что им не слишком выгодно, что в последние несколько месяцев основная политическая борьба идет между проевропейской оппозицией и властью.

Кристина Пендя