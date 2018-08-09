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Происшествия
На Буюканах бродячая собака напала на восьмилетнего мальчика
09.08.2018

В столичном секторе Буюканы бродячая собака набросилась на восьмилетнего мальчика на игровой площадке. Укус дворняги пришелся в область подбородка. Ребенка немедлено доставили в больницу.

"Ребенку оказана первичная хирургическая помощь, произведена хирургическая обработка раны. Предстоит лечение. Общее состояние пациента стабильное, динамика - позитивная", - сказал врач Егор Поросенков. 

На игровой площадке, где произошел инцидент, находились и другие дети. Они не пострадали.

По официальным данным, в этом году было стерилизовано более 300 дворняг. Однако по сравнению с прошлым годом бродячих собак в городе стало больше.

Случай с нападением дворняги на ребенка в мэрии комментировать отказались.


 
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