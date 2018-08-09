Весна – время мечтаний, любовных поисков и приключений. Мечты каждой девушки сводятся к тому, чтобы в ее жизни появился тот, кто доставит массу удовольствий, и с кем жизнь будет казаться увлекательным приключением. Как выяснили ученые, самое большое приключение и, причем, весьма привлекательное для женщины – это двойник в постели…

Девушек больше всего притягивают мужчины, которые им кого-то напоминают и это доставляет невероятное удовольствие. Вот только здесь возникает вопрос, долго ли двойник в постели будет привлекать женщину и чем может закончиться сходство с отцом или бывшим бойфрендом?

Когда мужчина похож на отца

Ученые давно твердят, что женщины выбирают себе партнеров, которые чем-то напоминают их папу. Папин двойник бродит в бессознательном, по причине того, что женщина испытывает крепкую любовь к своему отцу.

Любовь к отцу зародилась еще в далеком детстве, которая получила название комплекс Электры. В сексуальной жизни роль отца, скорее всего, не понравится партнеру, потому как мужчины предпочитают быть детьми, чтобы о них заботились.

Если сходство внешнее, то проблемы в спальне не могут не возникнуть, что выразится в снижении сексуального либидо женщины. Напоминание отца не явное, не понятно чем, имеет более обнадеживающие прогнозы.

В постели с бывшим

Девушки так устроены, что бывшие будоражат мысли еще долгое время, не смотря на то, что расставание произошло давно. Это говорит о том, что девушка по-прежнему сильно эмоционально связана со своим бывшим бойфрендом. Как узнать, что чувства еще есть и не остыли?

Узнать это довольно просто. Если женщина постоянно говорит о своем бывшем парне гадости, значит, чувства еще есть. Пока эти чувства горят, все избранники будут представлять собой двойник, клон, призрак бывшего парня.

В голове может сидеть мужчина, с которым женщина впервые получила первое высшее наслаждение. В желании испытать подобное снова нет ничего удивительного и неестественного.

Последствия такой схожести

Минусом того, что нынешний партнер - двойник бывшего парня, является то, что женщина будет проводить постоянные сексуальные сравнения, что, в конце концов, может привести к эмоциональному расстройству и она перестанет испытывать удовлетворение.

Чтобы этого избежать вовсе не нужно бросать бедного парня, который будет находиться в недоумении еще долгое время, и гадать, а в чем причина расставания.

Выходом из ситуации может послужить поиск лучших качеств в постели, которые превосходят во много раз способности бывшего. Например, мужчина может лучше целоваться или его прикосновения окажутся более нежными и одновременно сильными. Главное - обратить на него свое внимание.

Если мужчина – отражение



Некоторые полагают, что сходятся и живут долго и счастливо похожие друг на друга люди. Другие придерживаются прямо противоположного мнения.

На самом деле, встречаются и те, и другие жизненные ситуации. Наносит ли вред сексуальной жизни и будущему сходство с самой собой? С одной стороны, нет ничего более надежного, чем что-то знакомое - знакомые чувства, внешность, желания (а женщина ищет в жизни стабильности и надежности), но с другой – такое сходство в постели может наскучить.

Так, допустим, если женщина нежна, ласкова и хрупка и таков же ее партнер, то рано или поздно ей захочется кого-то сильного, более резких и грубых прикосновений и ласк.

Осознан ли выбор схожих партнеров?

Женщина может выбирать себе будущего партнера с одной стороны под влиянием подсознания, но с другой искать вполне осознанную копию и здесь принципиально важно, кого именно.

Выбор своей копии может быть произведен как по внешним сходствам, так и по схожести черт характера. За таким поиском скрывается обыкновенная любовь к себе, нарциссизм.

Если мужчина ищет себе партнершу по такому же принципу, то в таком случае в постели и в жизни будут постоянные соперничества. Соперничество может быть очень увлекательным и заманчивым, но только в начале отношений, которые представляют такой вид любви, как любовь-игра.

Если отношения не предполагают ничего большего, то, как правило, со временем сводятся на нет.