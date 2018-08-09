10 табу семейной жизни

В период букетно-конфетных отношений мы очень стараемся показать себя с лучшей стороны — привлекательными и щедрыми, легкими и понимающими, заботливыми, в общем, практически идеальными. Но уверенность в отношениях и совместная жизнь бок о бок вносят свои коррективы, порой не самые лучшие. Что же нельзя делать, когда "я" и "ты" окончательно превратились в "мы"?…

1. Носить легендарные халаты с оторванными пуговицами, забывать о фитнесе и косметологе.

Уж сколько лет глянцевые журналы твердят миру о пользе кружевных пеньюаров и кокетливых шелковых халатиков — так нет же, год—другой, и вся красивая домашняя одежда из специализированных магазинов сменяется "старой, но удобной". И дело не только и не столько в дырках или пятнах на любимой футболке, сколько во внутреннем ощущении их обладательницы или обладателя: "Стараться быть красивым и сексуальным ни к чему, и так сойдет".

Но не стоит превращать это в проблему или комплексовать — причитания "ой, я толстая", "я не накрашенная" и "все выходные — для косметолога и шоппинга" надоедят даже самым ярым поклонникам красоты.

2. Ложиться спать, поссорившись

Утро, конечно, вечера мудренее, но невыясненные вечерние обиды делают его грустным и недобрым. Конечно, отложить решение проблемы можно и на завтра, а вот освободиться от отрицательных эмоций и обид, помириться, обнять друг друга — лучше уже сегодня. Кстати, и сон от этого будет крепче и спокойнее.

Но при этом спать в одной кровати, как считают врачи и психологи, совсем не полезно: это плохо сказывается на эмоциональном состоянии и нервной системе. Особенно если вы делаете это потому, что "так положено", на самом деле страдая от храпа и ночной борьбы за постельное пространство.

3. Принимать серьезные решения в одиночку

Не важно, касается ли это воспитания детей, распределения бюджета или покупки белого кролика, в любом случае партнер будет чувствовать себя обиженным, даже если в душе он полностью согласен с вашим решением. А если решение окажется еще и неверным, вместо помощи и поддержки вы рискуете услышать вполне справедливые упреки.

Но у каждого из вас должно быть "право молниеносного решения" в тех критических ситуациях, когда подождать и посоветоваться никак не получается. И в этом случае партнер может рассчитывать и на понимание с вашей стороны.

4. Сравнивать любимого с бывшими

Саша не курил, Женя больше зарабатывал, а Сергей виртуозно жарил блинчики? Все это не дает вам повода требовать того же самого от близкого человека или проводить какие-то параллели. Кстати говоря, если бывший был "подлец и эгоист", от сравнений тоже стоит воздержаться. Психологи считают, что любые сопоставления говорят о незавершенности прежних отношений, а "третий лишний", пусть и виртуальный, паре не нужен.

Но если вы слишком старательно замалчивает прошлое, избегая всяческих воспоминаний, это тоже не очень хороший знак. Может быть, кто-то просто слишком ревнив?

5. Вмешивать в семейные конфликты третьих лиц

Подруга говорит, что такое поведение недопустимо, мама советует быть мягче, а коллеги считают, что лучшим решением проблемы станет легкий флирт? Предложите им другую тему для разговора: проблемы личного характера лучше решать самостоятельно. Ведь близкие изначально будут на вашей стороне и не смогут дать объективную оценку происходящему. Кроме того, в дальнейшем это снизит количество сплетен и пересудов в кругу вашего общения.

Но если вы оба запутались окончательно, можно прибегнуть к непредвзятой оценке профессионала — семейного психолога.

6. Пренебрежительно отзываться о его близких и друзьях

Какими бы безвкусными ни были пироги свекрови, наряды сестры и шуточки однокашника Виталия, критиковать и высмеивать их в присутствии любимого не стоит. Хотя бы потому, что это абсолютно бесполезно. Если он не согласен с вами, его это просто разозлит, если же в глубине души он разделяет вашу точку зрения — ему будет больно лишний раз слышать о недостатках родных людей.

Но если его круг общения доставляет вам серьезные неудобства, можно мягко сказать об этом и постараться свести совместное времяпрепровождение до минимума. При этом не ограничивая любимого.

7. Сравнивать доходы

Финансовый вопрос всегда был одним из самых спорных в совместных отношениях. Должен ли мужчина зарабатывать больше? Хорошо, если ваши взгляды совпадают, но такое случается не всегда. В любом случае насмешки и акцентирование собственного превосходства не пойдут ни финансам, ни отношениям на пользу. Результативными могут стать лишь конкретные пожелания, подкрепленные конкретными цифрами — такие разговоры сильный пол воспринимает лучше.

Но раздельный бюджет (крупные покупки не в счет) при обоюдном согласии вполне позволителен.

8. Смеяться над увлечениями

Биатлон, хоккей, нумизматика или рыбная ловля — в зависимости от подхода это может стать камнем преткновения или еще одной точкой соприкосновения. Даже если последнего не получилось, относитесь к хобби любимого с уважением — если уважаете его самого.

Но не стоит притворяться и изображать бурный интерес к тому, что на самом деле вам безразлично. Когда (а рано или поздно это случится) тайное станет явным и во время очередного хоккейного матча вы заснете от скуки, взаимное доверие будет серьезно подточено.

9. Нарушать личное пространство

Чтение СМС и почты, подслушивание и проверки — вещи, которые большинство мужчин считают недопустимыми. Оправдания почти никогда не принимаются.

Но на войне как на войне, и в некоторых, совсем уж критических случаях кристальной честностью можно поступиться. Главное — не войти во вкус.

10. Забывать про праздники

Романтики много не бывает, особенно в отношениях со стажем. Подарки, поздравления и маленькие сюрпризы помогают разрушить серый быт и лишний (точнее, совсем не лишний) раз напомнить о чувствах.

Но не стоит ожидать, что День вашего первого поцелуя или святого Валентина и прочие весьма относительные праздники имеют для мужчин такое же значение, как для вас. И обижаться за невнимание к ним просто бессмысленно.