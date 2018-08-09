Додон не промульгировал закон о Республиканском стадионе и вернул его парламенту

Как и обещал ранее, глава государства отказался ставить свою подпись под скандальным документом о передаче территории бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса посольства этой дипломатической миссии.

– Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы, – заметил он, передает aif.md.

Напомним, что накануне Игорь Додон лично заявил послу США, что не станет промульгировать закон, и предложил обсудить другие варианты обустройства этой территории.

Ранее президент заявлял, что не станет подписывать документ даже под угрозой отстранения от должности.

В Молднете 19 июля появилась петиция «Судьбу стадиона должен решать народ» с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать 5 га земли в центре Кишинева, на которой расположен Республиканский стадион, посольству США для строительства там новой дипмиссии. К этому моменту петицию подписали более 2000 человек. Среди поддержавших петицию есть как политики, так и деятели культуры.