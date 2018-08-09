Цифра дня: Сколько налогов собрано в казну Молдовы в Январе-Июле 2018 года

Поступления в национальный публичный бюджет Молдовы, аккумулируемые Государственной налоговой службой, за 7 месяцев 2018 г. составили 21,4 млрд. леев, превысив показатели того же периода 2017 г. на 3,1 млрд. леев, или на 17%.

Как сообщила Государственная налоговая служба Молдовы, при этом, налоговые поступления в госбюджет страны в январе-июле 2018 г. составили 9,61 млрд. леев, увеличившись, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 1,6 млрд. леев, или на 19,9%, передает Noi.md.

Налоговые поступления в бюджеты административно-территориальных единиц за первые 7 месяцев 2018 г. сложились в сумме 2,23 млрд., повысившись на 305,2 млн. леев, или на 15%, в сравнении с тем же периодом 2017 г.

В бюджет государственного социального страхования в январе-июле 2018 г. поступило налогов в сумме 7,22 млрд. леев, что на 919,2 млн. леев, или на 14,6% больше, чем за тот же период 2017 г.

Аккумулируемые ГНС сборы в Фонды обязательного медицинского страхования в первые 7 месяцев 2018 г. сложились в сумме 2,24 млрд. леев, зарегистрировав рост на 284,7 млн. леев, или на 14,6%, в сравнении с показателями того же периода предыдущего года.