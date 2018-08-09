Открытое обращение Еврейской Общины Республики Молдова

В связи с тем, что в последнее время в социальных сетях и масс-медиа всё чаще стали появляться комментарии политических лидеров, которые носят открытый антисемитский характер, а также речи ненависти, Еврейская Община Республики Молдова считает необходимым выступить со следующим заявлением:

Свобода слова, свобода политической борьбы в рамках закона и критики политических оппонентов является неотъемлемой частью любого демократического общества. Это включает в себя право критиковать своих политических оппонентов и их политические программы, высказывать идеи и мнения, которые могут вызывать несогласие и даже будоражить общественное мнение. Данные права защищены законодательством Республики Молдова и международной законодательной базой.

Однако правовая защита не распространяется на декларации и заявления, имеющие характер речей ненависти. Свобода слова не является абсолютным правом и может быть ограничена, так как не должна нарушать права человека. В соответствии с международными стандартами, речами ненависти считаются любые формы защиты, поощрения или подстрекательства к унижению, вражде или поношению, а также любое проявление притеснений, оскорблений, создание негативных стереотипов, стигматизации или угроз, по признаку национальной или этнической принадлежности, языка, религии, гражданства и других характеристик.

Особая ответственность в контексте недопустимости и наказания за распространение речей ненависти лежит на публичных лицах – политиках, общественных деятелях, журналистах и других людях, чья позиция может формировать общественное мнение; чье мнение значимо и распространяется средствами массовой информации, включая социальные сети.

Еврейская Община Республики Молдова решительно осуждает любые попытки использовать речи ненависти как инструмент политической борьбы. Мы обращаем внимание на недопустимость и наказуемость по закону за использование ссылок на этническое происхождение, национальность, религию или место рождения того или иного политического деятеля или публичного лица, которое не должно отождествляться с этническим или другим сообществом, к которому данное лицо отнесено. Еврейская Община считает подобного рода ссылки – речами ненависти, которые неизбежно приводят к стигматизации, и распространению негативных стереотипов, создающих атмосферу вражды и неприязни по отношению ко всем членам общины. По нашему мнению, любые высказывания и комментарии подчеркивающие, вне ясного и обоснованного контекста, принадлежность того или иного публичного лица к еврейской общине искусственно создают в обществе недоброжелательную, враждебную, деструктивную, унизительную и оскорбительную обстановку, результатом которой является унижение человеческого достоинства.

Вынуждены напомнить с беспокойством, что в истории нашей страны, нагнетание подобного рода атмосферы не раз приводило, в том числе, и к физическому насилию по отношению к членам общины. Кровавые уроки ХХ века не могут и не должны быть забыты.

Мы призываем всех тех, кто формирует общественное мнение в нашей стране – политиков и общественных деятелей, международных экспертов и журналистов, блогеров и комментаторов – критикуйте поступки, а не этнос и национальность; критикуйте идеи, а не религию; критикуйте политические программы, а не язык, на котором о них говорят! Любое отступление от данных принципов, а также нарушение фундаментальных прав и свобод человека, должно сталкиваться с отторжением в обществе, подвергаться критике на самом высоком уровне руководства государства и быть наказано, в соответствии национальным законодательством.

Мы хотим жить в стране, где соблюдаются права человека и где существует противостояние нетерпимости, антисемитизму, расизму, ксенофобии и любым формам дискриминации.