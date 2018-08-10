Корнелиу Чуря о том, что произошло бы в случае, если и социалисты прибегли к акциям протеста

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Корнелиу Чуря ответил на следующий вопрос: Как вы оцениваете отношения правящей власти с социалисткой оппозицией?

«Эти отношения можно назвать неоднозначными. Очевидны идеологические противоречия между двумя партиями, но, безусловно, социалисты являются общепринятой «системный» партией, которая соблюдает правила политической игры в Республике Молдова.

Соблюдать правила политической игры в Молдове означает примириться с мыслью, что Плахотнюк законно находится в политическом поле страны. В этом и разница между социалистами и правой оппозицией. Тем не менее, социалисты, не колеблясь, свергнут Плахотнюка при любой возможности, хотя и не устраивают истерику по этому поводу», – заявил он.

На вопрос, что произошло бы в случае, если и социалисты прибегли к акциям протеста, и было бы это большим давлением на власть, Корнелиу Чуря заявил: «Безусловно, объединение правых с социалистами повысило бы шансы протестов, но только вероятность этого крайне низка»

Андриана Кептине