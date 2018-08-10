Плахотнюк приказал премьеру пожалеть людей с ограниченными возможностями

Вводятся новые правила, облегчающие импорт транспортных средств для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Раз в семь лет эта категория будет иметь право ввозить транспортные средства без уплаты налогов и таможенных сборов. Об этом говорилось в рамках рабочей группы, созданной по указанию премьер-министра, первого вице-председателя ДПМ Павла Филипа после многочисленных жалоб на протяжении многих лет от людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, передает IPN.

В пресс-релизе правительства отмечается, что должны быть внесены изменения в законодательство. В настоящее время льготы на импорт автомобилей имеют только люди с тяжелыми ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата и только в том случае, если транспортные средства предоставляются бесплатно (пожертвование) и переоборудованы соответствующим образом. Проект будет доработан в ближайшее время и представлен правительству на утверждение.

Согласно подготовленному проекту документа, должен быть создан и технический центр, специализирующийся на переоборудовании транспортных средств в соответствии с потребностями людей с ограниченными физическими возможностями. Рабочая группа попросила также Национальное агентство автомобильного транспорта обязать фирмы, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, иметь машины, приспособленные для перевозки лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

Сообщается, что также будут усилены и меры по оборудованию общественных зданий специальными пандусами для людей с особыми потребностями. В настоящее время на входах в Дом правительства, со стороны улиц Пушкина и Бодони ведутся работы по установке специальных лифтов для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Они должны быть сданы в эксплуатацию в сентябре текущего года.

В Молдове проживает около 15 тысяч людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.