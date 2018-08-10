Майя Санду: "ДПМ продолжает финансироваться незаконно, а глава ЦИК Алина Руссу делает вид, что все в порядке"

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду считает, что Центральная избирательная комиссия покрывает финансовые нарушения Демократической партии. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она написала в четверг на своей странице в facebook.

Майя Санду напомнила, что в апреле направила официальное обращение в ЦИК в связи с фактами незаконного финансирования Демократической партии. Она представила публикации в прессе и аудиозаписи, в которых местные лидеры ДПМ рассказывают о том, что члены ДПМ взносы не платят, а только расписываются в ведомостях о том, что они сделали пожертвования, в то время, как партия финансируется за счет других средств.

В ответе ЦИК говорится, что "ДПМ подала свой финансовый отчет за прошлый год в комиссию в строгом соответствии с законом". Кроме того, в самой Демпартии на запрос со стороны ЦИК ответили, что "все пожертвования и взносы собираются в соответствии с уставом, лично от спонсоров, с выдачей квитанции и декларации о пожертвовании".

"Невозможно делать выводы только на основе аудиозаписей. Центризбирком не выявил никаких нарушений в отчетах Демократической партии, касающихся сбора и учета членских взносов и пожертвований",- говорится в ответе на запрос Майи Санду.

В свою очередь, политик обвинила председателя ЦИК Алину Руссу в политической ангажированности.

"ДПМ продолжает финансироваться незаконно, а глава ЦИК Алина Руссу делает вид, что все в порядке. В апреле я попросила Центральную избирательную комиссию проверить опубликованную аудиозапись, когда председатель Криулянского района и член ДПМ Вячеслав Бурлак просит своих коллег расписаться в ведомости о сданных взносах, которые они на самом деле не сдавали. Вместо проведения расследования, ЦИК ссылается на контрольные органы самой Демократической партии", - отметила Санду.