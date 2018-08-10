Правительство поняло свою ошибку и пытается спасти терпящий бедствие корабль молдавской экономики, - Додон

Глава государства принял решение относительно пакета законов о бюджетно-налоговой политике и амнистии капиталов.

Игорь Додон отметил, что правительство поняло свою ошибку, допущенную при отказе от реформы 2007 года, и теперь пытается вернуть терпящий бедствие корабль молдавской экономики в русло развития. Однако произошло это только спустя 10 лет. Решения, которые критиковали ранее, наконец стали принимать.

Президент решил промульгировать закон, исходя из соображений национального интереса. Однако эти решения нуждаются в доработке. Инициативы должны быть дополнены другими. Пакет законов являет собой хорошую предпосылку для более радикальных реформ, которые проведет правительство социалистов, придя к власти после выборов.

- Эти меры могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно. Запоздалая реформа, хоть и содержит недостатки, которые будут устранены в дальнейшем, это лучше, чем постоянный беспорядок в области бюджетного и налогового администрирования, - подчеркнул Игорь Додон.

Он отметил, что из-за ошибочной системы налогообложения из страны уехали тысячи предпринимателей. Это сказалось самым тяжелым образом на экономическом положении Молдовы.

- В существующих условиях мы можем больше доверять бизнес-сообществу как оплоту страны, чем политическому классу, поэтому бизнес нужно стимулировать и поддерживать, - рассказал президент.

В то же время он отметил, что вместо того, чтобы заранее предотвратить и минимизировать риски в экономике, правительство сейчас выступает в роли пожарного, пытаясь срочно решить обострившуюся проблему. Но это не спасет нынешнюю власть от провала на парламентских выборах.

- Чтобы достичь намеченной цели, новая власть будет проводить эффективную политику в области налогового администрирования, которая будет способствовать капитализации результатов этой реформы, устранению нелояльной конкуренции, будет отменен налог на реинвестированную прибыль, введены изменения по поводу НДС в сельском хозяйстве и другие новшества, - пообещал глава государства.

Додон отметил, что порочную практику, когда чиновники ходят с протянутой рукой, выпрашивая подачки у Запада, пора прекращать. Для этого нужно создать конкурентно-высокие условия для привлечения новых инвестиций, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Еще одна составляющая успеха - рост экспорта товаров и услуг.