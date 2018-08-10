Кишиневский ресторан «Ла извор» в советское время был пристанищем бандитов, сейчас – бездомных и наркоманов

В этом заведении «лабали» лучшие музыканты и было первое в городе варьете, а меню за 1985 год сегодня может поразить кого угодно [Фото]

Сегодня ресторана «Ла Извор» на том месте, где он был, - в парке, у озера, уже нет. Здание стоит заброшенным. А когда-то это было культовое заведение, куда проходили, сунув в широкую ладонь швейцара трешку, а то и десятку.

Каким он был, ресторан «Ла Извор», - «Комсомолка» собрала воспоминания работавших и отдыхавших там кишиневцев.

Официанты ресторана "Ла Извор" во второй половине 1980-х. Фото: из архива В.Митина

Ах, варьете, варьете...

«Ла Извор» появился в Кишиневе в 1981-м, почти через 10 лет после открытия парка. Зеленая зона сразу полюбилась горожанам: кроме озера и пляжа, здесь был сказочный островок и своеобразный «диснейленд».

Днем в ресторане можно было поесть рубля на полтора-два. И хотя такие обеды могли позволить себе даже студенты, посещали ресторан люди обеспеченные или те, кто хотел устроить себе маленький праздник.

Привлекал «Ла Извор», прежде всего, тем, что расположен был прямо у воды, - таких заведений в городе было всего два. Романтика! И еще тем, что там было первое в городе варьете.

Билет на шоу стоил 2.50 руб. Артисты исполняли 7-8 номеров – танцы, песни, остальное время играл ресторанный ансамбль.

Варьете – это не просто поход в заведение, это еще больший праздник, чем ужин в ресторане. И на варьете попасть стремились многие.

Несоветская тусовка

Примерно в 1984-1985 годах «Ла Извор» считался местом неформальной тусовки. Вроде как и город, и в то же время за пределами столицы, в лесочке. Поэтому здесь можно было встретить самую разношерстную публику. Иногда заходили и известные деятели культуры – Владимир Курбет (руководитель «Жока») и Михаил Мунтяну (знаменитый оперный певец).

Это было любимое место бандитов и цеховиков (те, кто занимался подпольным производством или продажей дефицита). Частенько работникам ресторана приходилось вызывать милицию: культурный отдых мог закончиться банальным мордобоем.

Не поесть, так хоть послушать

Несмотря на все «но», место было культурным и значилось во всех путеводителях по Кишиневу. Официанты все (их в 1980-х было 5) – в костюмах цвета кофе с молоком, блюда – ресторанные, а не какая-нибудь там сосиска в тесте...

Фирменное блюдо – «котлета «Ла Извор» – представляла собой куриное филе на косточке, обжаренное в кляре с сыром. Еще была «корейка «Ла Извор» - фаршированная свиная отбивная.

Правда, кухня была так себе. Лично я критику в адрес того, как готовили в ресторане «Ла Извор», слышала часто.

А вот музыканты были лучшими в те годы в Кишиневе. По воспоминаниям ресторатора Льва Зусмана, там исполняли утвержденный «свыше» репертуар (включавший песни членов Союзов композиторов СССР и МССР, патриотические песни) и запрещенные произведения (типа «Гоп-стоп» и «Семь сорок») такие личности, как Сэм Шварцман, Фима Либерман, Валера Молдован, Ефим Шпанер, певец Евгений Герцештейн. Заранее прошу прощения, если в фамилиях и именах есть неточности, - память понятие некрепкое.

За три-пять-десять рублей после 22.00 – время, когда заканчивали работать музыканты – «ансамбль закончил свою работу, но не устал», - можно было заказать «обычную» песню, а за 25 рублей – запрещенную. Еще целый час, до одиннадцати, музыканты работали на себя.

Таким был ресторан "Ла Извор" на пике своей популярности. Фото: locals.md

Закат «Ла Извора»

В 1990-е ресторан «Ла Извор» стал терять былую славу, постепенно превращаясь в забегаловку низкого пошиба. А затем и вовсе закрылся. Сегодня некогда популярное место заброшено. Правда, идут разговоры о восстановлении заведения. Что ж, поживем – увидим.

На три рубля можно было гулять!

Меню ресторана «Ла Извор» от 20 мая 1985 года»

Фирменные блюда

Котлеты «Ла Извор» - 1.85 руб.

Меню ресторана "Ла Извор" от 20 мая 1985 г.

Холодные закуски

Ставрида в масле, скумбрия, лук – 52 коп.

Сельдь с гарниром – 26 коп.

Осетрина отварная с гарниром – 1.85 руб.

Ассорти мясное – 1.73 руб.

Язык свиной отварной с помидорами – 0.95 руб.

Салат «Столичный» - 1.20 руб.

Курица заливная – 1.85 руб.

Закуска из фасоли с говядиной – 0.37 руб.

Закуска сборная – 0.91 руб.

Сыр с маслом – 0.29 руб.

Сметана – 0.18 руб.

Масло сливочное – 0.09 руб.

Горячие закуски

Жульен из птицы – 0.93 руб.

Грибы в сметанном соусе – 0.94 руб.

Первые блюда

Бульон с пирожком и яйцом – 0.47 руб.

Чорба с телятиной и грибами – 1.48 руб.

Чорба с фасолью – 0.38 руб.

Солянка сборная мясная домашняя – 0.58 руб.

Мясные горячие блюда

Антрекот «Олимпийский» с яйцом - 1.62 руб.

Мамалыга со шкварками – 0.19 руб.

Мамалыга с брынзой – 0.17 руб.

Мамалыга со сметаной – 0.09 руб.

Корейка по-молдавски – 1.70 руб.

Токана из свинины – 0.50 руб.

Блюда из птицы

Курица отварная под белым соусом – 0.87 руб.

Курица жареная с гарниром – 0.91 руб.

Цыплята табака – 2.80 руб.

Яичные, молочные, мучные, овощные блюда

Яичница натуральная – 0.49 руб.

Яичница с колбасой – 0.80 руб.

Сладкие блюда

Мороженое с шоколадом – 0.63 руб.

Мороженое – 0.43 руб.

Напитки

Чай – 0.06 руб.

Чай с вареньем – 0.10 руб.

Кофе черный – 0.17 руб.

Кофе черный с ликером – 0.44 руб.

Кофе черный с коньяком – 0.86 руб.

Кофе гляссе – 0.60 руб.

Напиток «Тинереця» - 0.22 руб.

Кондитерские изделия

Шоколад «Цирк» - 2.52 руб.

«Дюймовочка» - 0.49 руб.

Конфеты «Чудо» - 0.84 руб.

«Грильяж» - 0.88 руб.

«Персик в шоколаде» – 6.03 руб.

Хлеб

Хлеб – 0.04 руб.

Коньяки и водка

«Молдова» - 3.80 руб.

«Дойна» - 4.30 руб.

«Букурия» - 5.40 руб.

«Лучезарный» - 5.90 руб.

«Виктория» - 8.10 руб.

«Солнечный» - 6.80 руб.

«Кишинэу» - 5.40 руб.

Водка «Старорусская» - 1.40 руб.

Водка «Пшеничная» - 1.60 руб.

Водка «Посольская» - 1.60 руб.

«Старка» - 1.90 руб.

«Зубровка» - 12.70 руб.

«Охотничья» - 14.70 руб.

Ликеры

Вишневый – 1.30 руб.

Мятный – 1.40 руб.

Лимонный – 5.50 руб.

Шоколадный – 1.30 руб.

Молдавский – 1.30 руб.

Ром «Гавана Клуб» - 11.00 руб.

Виноградные вина

Днестровское – 0.84 руб.

Фетяска – 0.84 руб.

Совиньон – 0.84 руб.

Негру де Пуркарь – 0.94 руб.

Херес – 1.60 руб.

Каберне – 0.96 руб.

Мускат – 200 гр. – 1.60 руб.

Гратиешты – 1.44 руб.

Нектар – 1.44 руб.

Рошу де Пуркарь – 0.96 руб.

Фруктовые воды

Абрикосовая – 0.21 руб.

Минеральные воды

Кишиневская – 0.14 руб.

Славяновская - 0.28 руб.

Соки

Яблочный, абрикосовый – 0.14 руб.

Виноградный – 0.20 руб.

Мандариновый – 0.28 руб.

Березовый – 0.09 руб.

Табачные изделия

«Дойна» - 0.40 руб.

«Элегия» - 1.00 руб.

«Орбита» - 0.40 руб.

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