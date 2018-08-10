Кишиневский ресторан «Ла извор» в советское время был пристанищем бандитов, сейчас – бездомных и наркоманов

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Общество
В этом заведении «лабали» лучшие музыканты и было первое в городе варьете, а меню за 1985 год сегодня может поразить кого угодно [Фото]
Сегодня ресторана «Ла Извор» на том месте, где он был, - в парке, у озера, уже нет. Здание стоит заброшенным. А когда-то это было культовое заведение, куда проходили, сунув в широкую ладонь швейцара трешку, а то и десятку.
Каким он был, ресторан «Ла Извор», - «Комсомолка» собрала воспоминания работавших и отдыхавших там кишиневцев.
Официанты ресторана "Ла Извор" во второй половине 1980-х. Фото: из архива В.Митина
Ах, варьете, варьете...
«Ла Извор» появился в Кишиневе в 1981-м, почти через 10 лет после открытия парка. Зеленая зона сразу полюбилась горожанам: кроме озера и пляжа, здесь был сказочный островок и своеобразный «диснейленд».
Днем в ресторане можно было поесть рубля на полтора-два. И хотя такие обеды могли позволить себе даже студенты, посещали ресторан люди обеспеченные или те, кто хотел устроить себе маленький праздник.
Привлекал «Ла Извор», прежде всего, тем, что расположен был прямо у воды, - таких заведений в городе было всего два. Романтика! И еще тем, что там было первое в городе варьете.
Билет на шоу стоил 2.50 руб. Артисты исполняли 7-8 номеров – танцы, песни, остальное время играл ресторанный ансамбль.
Варьете – это не просто поход в заведение, это еще больший праздник, чем ужин в ресторане. И на варьете попасть стремились многие.
Несоветская тусовка
Примерно в 1984-1985 годах «Ла Извор» считался местом неформальной тусовки. Вроде как и город, и в то же время за пределами столицы, в лесочке. Поэтому здесь можно было встретить самую разношерстную публику. Иногда заходили и известные деятели культуры – Владимир Курбет (руководитель «Жока») и Михаил Мунтяну (знаменитый оперный певец).
Это было любимое место бандитов и цеховиков (те, кто занимался подпольным производством или продажей дефицита). Частенько работникам ресторана приходилось вызывать милицию: культурный отдых мог закончиться банальным мордобоем.
Не поесть, так хоть послушать
Несмотря на все «но», место было культурным и значилось во всех путеводителях по Кишиневу. Официанты все (их в 1980-х было 5) – в костюмах цвета кофе с молоком, блюда – ресторанные, а не какая-нибудь там сосиска в тесте...
Фирменное блюдо – «котлета «Ла Извор» – представляла собой куриное филе на косточке, обжаренное в кляре с сыром. Еще была «корейка «Ла Извор» - фаршированная свиная отбивная.
Правда, кухня была так себе. Лично я критику в адрес того, как готовили в ресторане «Ла Извор», слышала часто.
А вот музыканты были лучшими в те годы в Кишиневе. По воспоминаниям ресторатора Льва Зусмана, там исполняли утвержденный «свыше» репертуар (включавший песни членов Союзов композиторов СССР и МССР, патриотические песни) и запрещенные произведения (типа «Гоп-стоп» и «Семь сорок») такие личности, как Сэм Шварцман, Фима Либерман, Валера Молдован, Ефим Шпанер, певец Евгений Герцештейн. Заранее прошу прощения, если в фамилиях и именах есть неточности, - память понятие некрепкое.
За три-пять-десять рублей после 22.00 – время, когда заканчивали работать музыканты – «ансамбль закончил свою работу, но не устал», - можно было заказать «обычную» песню, а за 25 рублей – запрещенную. Еще целый час, до одиннадцати, музыканты работали на себя.
Таким был ресторан "Ла Извор" на пике своей популярности. Фото: locals.md
Закат «Ла Извора»
В 1990-е ресторан «Ла Извор» стал терять былую славу, постепенно превращаясь в забегаловку низкого пошиба. А затем и вовсе закрылся. Сегодня некогда популярное место заброшено. Правда, идут разговоры о восстановлении заведения. Что ж, поживем – увидим.
На три рубля можно было гулять!
Меню ресторана «Ла Извор» от 20 мая 1985 года»
Фирменные блюда
Котлеты «Ла Извор» - 1.85 руб.
Меню ресторана "Ла Извор" от 20 мая 1985 г.
Холодные закуски
Ставрида в масле, скумбрия, лук – 52 коп.
Сельдь с гарниром – 26 коп.
Осетрина отварная с гарниром – 1.85 руб.
Ассорти мясное – 1.73 руб.
Язык свиной отварной с помидорами – 0.95 руб.
Салат «Столичный» - 1.20 руб.
Курица заливная – 1.85 руб.
Закуска из фасоли с говядиной – 0.37 руб.
Закуска сборная – 0.91 руб.
Сыр с маслом – 0.29 руб.
Сметана – 0.18 руб.
Масло сливочное – 0.09 руб.
Горячие закуски
Жульен из птицы – 0.93 руб.
Грибы в сметанном соусе – 0.94 руб.
Первые блюда
Бульон с пирожком и яйцом – 0.47 руб.
Чорба с телятиной и грибами – 1.48 руб.
Чорба с фасолью – 0.38 руб.
Солянка сборная мясная домашняя – 0.58 руб.
Мясные горячие блюда
Антрекот «Олимпийский» с яйцом - 1.62 руб.
Мамалыга со шкварками – 0.19 руб.
Мамалыга с брынзой – 0.17 руб.
Мамалыга со сметаной – 0.09 руб.
Корейка по-молдавски – 1.70 руб.
Токана из свинины – 0.50 руб.
Блюда из птицы
Курица отварная под белым соусом – 0.87 руб.
Курица жареная с гарниром – 0.91 руб.
Цыплята табака – 2.80 руб.
Яичные, молочные, мучные, овощные блюда
Яичница натуральная – 0.49 руб.
Яичница с колбасой – 0.80 руб.
Сладкие блюда
Мороженое с шоколадом – 0.63 руб.
Мороженое – 0.43 руб.
Напитки
Чай – 0.06 руб.
Чай с вареньем – 0.10 руб.
Кофе черный – 0.17 руб.
Кофе черный с ликером – 0.44 руб.
Кофе черный с коньяком – 0.86 руб.
Кофе гляссе – 0.60 руб.
Напиток «Тинереця» - 0.22 руб.
Кондитерские изделия
Шоколад «Цирк» - 2.52 руб.
«Дюймовочка» - 0.49 руб.
Конфеты «Чудо» - 0.84 руб.
«Грильяж» - 0.88 руб.
«Персик в шоколаде» – 6.03 руб.
Хлеб
Хлеб – 0.04 руб.
Коньяки и водка
«Молдова» - 3.80 руб.
«Дойна» - 4.30 руб.
«Букурия» - 5.40 руб.
«Лучезарный» - 5.90 руб.
«Виктория» - 8.10 руб.
«Солнечный» - 6.80 руб.
«Кишинэу» - 5.40 руб.
Водка «Старорусская» - 1.40 руб.
Водка «Пшеничная» - 1.60 руб.
Водка «Посольская» - 1.60 руб.
«Старка» - 1.90 руб.
«Зубровка» - 12.70 руб.
«Охотничья» - 14.70 руб.
Ликеры
Вишневый – 1.30 руб.
Мятный – 1.40 руб.
Лимонный – 5.50 руб.
Шоколадный – 1.30 руб.
Молдавский – 1.30 руб.
Ром «Гавана Клуб» - 11.00 руб.
Виноградные вина
Днестровское – 0.84 руб.
Фетяска – 0.84 руб.
Совиньон – 0.84 руб.
Негру де Пуркарь – 0.94 руб.
Херес – 1.60 руб.
Каберне – 0.96 руб.
Мускат – 200 гр. – 1.60 руб.
Гратиешты – 1.44 руб.
Нектар – 1.44 руб.
Рошу де Пуркарь – 0.96 руб.
Фруктовые воды
Абрикосовая – 0.21 руб.
Минеральные воды
Кишиневская – 0.14 руб.
Славяновская - 0.28 руб.
Соки
Яблочный, абрикосовый – 0.14 руб.
Виноградный – 0.20 руб.
Мандариновый – 0.28 руб.
Березовый – 0.09 руб.
Табачные изделия
«Дойна» - 0.40 руб.
«Элегия» - 1.00 руб.
«Орбита» - 0.40 руб.
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