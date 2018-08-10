Односталко: Молдова может стать запасным аэродромом для беглых олигархов

Депутат парламента Владимир Односталко в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о том, кто может воспользоваться возможностью приобрести на легальной основе молдавский паспорт.

Согласно принятому парламентом Регламенту о получении гражданства Молдовы путем инвестиций, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития страны.

Минимальный взнос по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, должен составлять 250 тысяч евро.

То есть любой иностранец, который готов инвестировать в экономику нашей страны минимум 350 тысяч евро, может с легкостью получить гражданство Республики Молдова.

По мнению депутата парламента от фракции ПСРМ Владимира Односталко, у решения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Он считает, что многое зависит от тщательности исполнения закона в части отбора и проверки претендентов на получение молдавского гражданства "за деньги".

"Сейчас есть много олигархов и богатых людей из других стран, которые прячутся в других государствах. Взять, например, Камбоджу. Но мы знаем, что там острова покупаются олигархами. Из Российской Федерации туда уезжают те, кто попал под уголовные дела вследствие непорядочного отношения с финансами", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Молдавский паспорт — это не предмет для хвастовства и не возможность получить в старости достойную пенсию. Молдавское гражданство может быть использовано как "запасной аэродром" теми богатыми людьми, кто не в ладах с законом, считает парламентарий.

"Запасные аэродромы всегда нужны бизнес элите. По статистике, каждый второй представитель мировой бизнес элиты имеет второй паспорт. Заплатить 150 тысяч евро богатому человеку не сложно", — резюмировал молдавский депутат.