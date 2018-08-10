Республиканский стадион: последний матч

Крупнейший спортивный комплекс Молдовы. Гордость Кишинева, известная во всем бывшем СССР. Символ расцвета молдавского спорта. Все это - республиканский стадион. На нем проходили многочисленные спортивные праздники, матчи чемпионата СССР по футболу и даже - как это сейчас фантастически звучит! - международные соревнования...

Сейчас все это превратилось в развалины, поросшие бурьяном. Подобно древним руинам римского Колизея, они лишь отдаленно напоминают о былом величии спорткомплекса. Однако, похоже, старый стадион не намерен бесславно сгинуть: он приготовил нам последний, но, похоже, самый интригующий матч в своей жизни. Матч, от которого зависит будущее всей Молдовы!

Этот "матч" начала команда "Временщики", стиль игры которой совсем не спортивный – распродажа национального достояния. Поэтому в качестве приза за выигрыш они выбрали территорию республиканского стадиона, которую планируют продать дипмиссии США. Неудивительно, что с трибун "Временщиков" поддерживают американские дипломаты и лоббисты; их фанатские лозунги очень мотивируют игроков, хоть и звучат не громче шелеста купюр и безмолвных письменных указаний.

"Временщикам" противостоит извечный соперник – команда "Патриотов". Их стиль – защита молдавского наследия и национальных интересов. К сожалению для "Патриотов", у них нет такой влиятельной поддержки, как у "Временщиков", но есть важное преимущество – они играют на своем поле. У них гораздо больше болельщиков, трибуны которых гневно гудят, подобно улею разъяренных пчел.

К воротам "Патриотов" опасно приближаются три лучших игрока "Временщиков" – "Правительство", "Парламентское большинство" и "Конституционный суд". Пока что они не встречают на своем пути никакого сопротивления – эти прославленные нападающие всегда забивают голы. От вратаря "Патриотов" игроков отделяет один лишь защитник – "Президент"! Он традиционно считается слабее любого из трех атакующих, поэтому "Парламент" мощным ударом отправляет закон о Республиканском стадионе в сторону ворот – опасный момент!

Но что это? Похоже, защитник сумел перехватить закон! "Президент" сдержал свое обещание, данное болельщикам перед матчем – не ставить свою подпись под скандальным документом! Ворота "Патриотов" в безопасности, а республиканский стадион пока что в руках Молдовы. Матч продолжается...

Устоит ли Игорь Додон под напором правящего большинства? Решится ли правительство открыто наплевать на мнение кишиневцев? Допустит ли народ столь наглого попрания своих гражданских прав? Победа в схватке за республиканский стадион покажет, кто на самом деле хозяин в Молдове...

Роман АРДЕЛЯНУ