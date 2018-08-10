Предлагается поправка к закону, исключающая распределение между жильцами объёма использованной воды

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предлагает внести поправки в Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации (от 13 декабря 2013 года). Проект вынесен на обсуждение общественности и предусматривает наделение Национального агентства по регулированию в энергетике такими новыми полномочиями, как лицензирование региональных операторов и утверждение тарифов на публичную услугу водоснабжения и канализации. Кроме того, НАРЭ будет осуществлять контроль за держателями лицензий и рассчитывать амортизацию при установлении тарифов на предоставляемую потребителям услугу, передает IPN.

Другие изменения и дополнения направлены на определение правового статуса имущества, связанного с предоставлением услуг водоснабжения и канализации, в тех случаях, когда это имущество передается в управление, в том числе в концессию. Законопроект вводит компенсацию, представляющую собой основное содержание договора управления, заключаемого с региональными операторами или создаваемыми предприятиями.

Поправка к статье 29 исключает распределение между жильцами объема использованной воды, фиксируемого на водопроводном вводе многоквартирного дома, поскольку механизм распределения и оплаты этого объема предусмотрен в Законе о жилье. В статье 35 включены два новых тарифа: на производство и транспортировку воды из одной системы в другую, а также применение тарифа в случае сбора сточных вод операторами, предоставляющими услуги канализации в других операционных зонах.

Поскольку поддержание инфраструктуры сектора водоснабжения и канализации подразумевает как текущие, так и капитальные расходы, предлагается дополнить закон новой главой – о создании фондов развития, предназначенных для осуществления инвестиций в этот сектор, в том числе для грантов и кредитов, предоставляемых внешними донорами.