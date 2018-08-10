Молдавские таможенники могут спать спокойно — теперь героями стали налоговики!

Сейчас мы переживаем время, когда государство пытается снять с нас налоги, а мы - народ свободный, платить налоги не привыкли. Вызвать такси в Кишиневе в последнее время — задача не для тех, кто спешит! «К сожалению, машин свободных нет!» - все время говорят в любой службе такси. Кое-как поймала машину на дороге.

Едем, спрашиваю: «Что происходит? Почему невозможно такси вызвать - ни посредством звонка, ни через онлайн-услуги?».

«Невыгодно сейчас легально работать», - отвечает таксист. - Поэтому лучше на дороге стоять, работать неофициально».

История о том, что работать легально невыгодно, не новая. Но как-то странно получается: с одной стороны, государство все чаще заявляет о том, что принимает меры, законы и прочее для упрощения ведения бизнеса и его процветания, с другой — как экономические агенты, так и население воют от тяжелой жизни.

- Сейчас у нас происходят интересные процессы, - рассказывает «Комсомолке» экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. - В 2016-2017 годах гайки закручивала таможня. Не буду их сильно хвалить, думаю, что контрабанда все еще приходит в Молдову, но она снизилась. Мои оценки основываются на существенном росте доходов от таможни в 2016-2017 годах. Рост также стал результатом увеличения стоимости товара на таможне. Если раньше, скажем, за перевозимую рубашку нужно было заплатить 50 леев, то сейчас это 100 леев.

Герои-таможенники...

- Теперь герои – налоговики! Таможня отдыхает, налоговики — работают. Они пошли по нескольким путям. Во-первых, увеличили минимальную зарплату, поэтому теперь давать зарплату в конверте не так уж и возможно. Рост «минималки» в 2 раза уже привел к росту доходов в соцфонд и в фонд обязательного медицинского страхования.

Начали работу с таксистами. Люди у нас привыкли, что такси стоит 25-30 леев. А когда начали ставить счетчик, оказалось, что цена немного выше. Люди это не особо приветствуют и система немного скрипит. Кто выиграет в конце концов — посмотрим. Может быть, ослабят нажим, может - нет, но реально видно, что налоговики в этом году дожимают бизнес.

- В хорошем или плохом смысле — дожимают? Платить налоги правильно или нет?

- Конечно, правильно!

- Но мы, с одной стороны, жалуемся, что у нас теневая экономика, и государство ничего не контролирует, а с другой, когда государство зажимает теневую экономику, нам тоже это не нравится.

- Потому что не все так просто. Как говорится, есть нюансы!

- Да, и они заключаются в том, что одни имеют поблажки, другие — нет. В Молдове порядки устанавливают не для всех. У кого-то есть связи, кто-то дает взятки. А вот если бы зажимали всех одинаково, было бы хорошо. В общем, сейчас мы переживаем время, когда государство пытается снять с нас налоги, а мы народ - свободный, и мы не привыкли платить налоги.

- Как вы считаете, удается ли потихоньку выводить бизнес из теневой экономики?

- Приведу пример. Я ехал из Страшен в Кишинев. Купил клубнику у бабушки посреди поля, и она дала мне чек, представляете? Если помните, год назад был принят закон об авторизации физического лица — покупаешь кассовый аппарат и начинаешь давать чеки, 3% от стоимости чека — налог. То есть, продал на 1000 леев, 30 леев заплатил налог. Нужно за свой счет купить кассовый аппарат за 3000 леев, но государство эти деньги возвращает в счет налогов.

- Много это даст бюджету?

- Я сначала думал: «Что выиграет государство, ведь таких — 50-70 тысяч человек?». Но дело вот в чем. Ты регистрируешься, и тебя спрашивают: а в соцстрах заплатил? Платишь 6-7 тысяч. А знаешь, что медицинское страхование обязательное? А если быстро побежишь платить, до такого-то числа, то заплатишь половину стоимости. И ты бежишь платить. Вот так государство всех вылавливает и экономические агенты выходят из тени.

Но утяжеление налогового бремени ощущается. По этой причине в условиях, когда лей укрепился, а у нас не упали цены — повысилось налоговое бремя. Это напрягает бизнес и население.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ