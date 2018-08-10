Лихорадка Западного Нила – у границ Молдовы: уже есть жертва

Мужчина, госпитализированный с диагнозом "лихорадка Западного Нила", скончался в медицинском учреждении.

Пенсионер из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом в четверг подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита, пишет румынское информагентство Agerpres.

Уточняется, что речь идет о 79-летнем мужчине, который страдал и другими хроническими заболеваниями. Сообщается, что после множественных укусов комаров он попал в больницу, где ему поставили диагноз "острый менингоэнцефалит". Анализы пациента отправили в Бухарест, где подтвердилось наличие вируса лихорадки Западного Нила.

"Речь идет о скоротечной эволюции болезни вместе с другими заболеваниями. Больной скончался в больнице", — сказала Дебита.

Управление общественного здоровья (УОЗ) Галац после случившегося обратило внимание на то, что меры по защите против комаров должна принимать каждая примэрия (мэрия) в отдельности.

"УОЗ Галац приняло меры в начале апреля, когда все примэрии в уезде уведомили о необходимости борьбы с комарами. Так, следовало вырезать камыш, почистить озера и пруды, а также применить средства против комаров", — сообщила пресс-секретарь управления Лилиана Иордэкеску.

По данным Национального центра по надзору и контролю за инфекционными заболеваниями Румынии, в этой стране со 2 мая по 8 августа были зарегистрированы 23 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Из этого числа 11 случаев зафиксированы в августе.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.