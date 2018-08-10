Поджигал, пока они были живы: Появились подробности убийства матери с дочкой в Сороках

В Сорокском районе задержали предполагаемого убийцу 42-хлетней женщины и ее 15-летней дочери, чьи тела нашли в лесу у трассы Сороки-Флорешты. Как заявили в полиции, убийство произошло в начале июля.

"Подозреваемый сообщил, что взял попутчиц на трассе, они его попросили подвезти до Сорок. В дороге между ними вспыхнула ссора. Самое страшное, что он их убивал одну за другой, и когда поджигал, они обе были без сознания, но еще живы. Мы подозреваем, что задержанный еще и изнасиловал 15-летнюю жертву", - сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Тела женщины и ее дочери нашли в начале августа. 22-летнего мужчину задержали на 72 часа, прокуроры намерены просить его предварительного ареста.