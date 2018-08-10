Для промульгации закона о стадионе Додона могут отстранить от должности

Президента Республики Молдова Игоря Додона могут отстранить от должности, чтобы одобрить закон о передаче участка земли в центре Кишинева американскому посольству.

"Парламент не созовет специальное заседание, чтобы снова проголосовать за закон о передаче участка американскому посольству. Закон будет повторно одобрен в начале очередной парламентской сессии, которая начнется 3 сентября", - сказал депутат-демократ Серджиу Сырбу для europalibera.org.

Он уточнил, что если глава государства повторно отклонит закон, тогда он снова будет временно отстранен от должности.

Напомним, Игорь Додон направил письмо спикеру-демократу Андриану Канду, в котором сообщил ему, что он не будет промульгировать закон о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса.

Президент утверждает, что этот закон был принят без консультации с гражданами и содержит ряд ошибок и неясностей, включая стоимость участка. Он настаивает, что таким образом население будет лишено имущества, например такого, как парк, культурный центр или детская площадка, которое должно полностью ему принадлежать.

В Молднете 19 июля появилась петиция «Судьбу стадиона должен решать народ» с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать 5 га земли в центре Кишинева, на которой расположен Республиканский стадион, посольству США для строительства там новой дипмиссии. К этому моменту петицию подписали более 3000 человек. Среди поддержавших петицию есть как политики, так и деятели культуры.