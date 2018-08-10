Президент НБМ: Последствия так называемого „Ландромата” ощущаются и сегодня

Последствия так называемого „Ландромата”, то есть отмывания около 20 млн. долларов из России через банковскую систему Молдовы, ощущаются и сегодня.

Имидж молдавской банковской системы значительно пострадал на международном уровне, заявил президент Национального банка Серджиу Чокля. В интервью для прессы он сказал, что несколько иностранных банков разорвали корреспондетские отношения с молдавскими банками и этот процесс может продолжиться, если не будут приложены усилия для того, чтобы изменить репутацию страны, передает ipn.md.

„Что же касается нас, Национальный Банк значительно ужесточил надзор за местными банками. Мы работаем над улучшением контроля путем внедрения ИТ-решения и усиления проверок на местах. Я попросил все банки пройти внешний аудит, специализирующийся в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это впервые делается в Республике Молдова. Мы изменим в ближайшее время нормативную базу для реализации положений нового Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - отметил Серджиу Чокля.

По его словам, для того, чтобы убедиться в том, что новый „Ландромат” не возможен, и, в частности, что новый Закон о добровольном декларирование не будет использован некоторыми для того, чтобы разорвать брешь в процедурах по предупреждению отмывания денег, НБМ обучит все банки строго соблюдать меры предосторожности, относящиеся к задекларированным денежным средствам. Если имущество будет включать акции в банках значительно превышающие 1%, владельцы акций будут проходить обязательную оценку компетентности и честности (fit-and-proper) и, в случае несоответствия, будут вынуждены продать свои акции в соответствии с процедурами принудительного отчуждения.

Принимая во внимание риски, центральные банки, как правило, сдержанно относятся к налоговым амнистиям или амнистии капитала. Но поскольку такой закон был принят, роль НБМ состоит в том, чтобы убедиться, что он не создает благоприятную почву для злоупотреблений.

Остановившись на „краже миллиарда” из банковской системы, Серджиу Чокля заявил, что расследование международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson было завершено в конце прошлого года. Резюме расследования было опубликовано на румынском и английском языках на сайте НБМ в декабре 2017 года. Итоговый отчет, названный в прессе „Кролл 2”, был передан официально Национальному банку в марте 2018 года, после чего его забрала Антикоррупционная прокуратура. Следовательно, еще один отчет от международного консорциума не предусмотрен.

По словам президента НБМ, Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили однако готовность и далее сотрудничать с молдавскими властями для отслеживания на международном уровне расхищенных средств путем инициирования гражданских процессов для уголовных процедур, поданных Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Для того чтобы определить необходимость и объем участия международного консорциума, НБМ провел ранее несколько встреч между представителями Kroll, с одной стороны, и Антикоррупционной прокуратуры, НЦБК и ARBI, с другой стороны.

Дополнительно, НБМ обеспечил сотрудничество компании Kroll с национальными органами банковского надзора из других стран, в частности из Эстонии и Латвии, где был расквартирован „центр” по отмыванию денег. В период следствия, информационные встречи были организованы с представителями МВФ, Всемирным банком, Европейской комиссией и Посольством США.

„Хочу подчеркнуть, что все необходимые сведения для расследования, которые были в распоряжении НБМ, были переданы в прокуратуру и компании Kroll. А то, что отсутствует, как было указано в резюме, является информацией, которую не предоставили органы других стран, через которые прошли украденные деньги. Национальный банк не имеет следственных полномочий, поэтому не может заменить правоохранительные органы в этом деле. В то же время, НБМ потребовал от банков, находящихся в процессе ликвидации, активизировать свои действия в суде, по обращению которых было возбуждено несколько уголовных дел”, - сказал президент НБМ.