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Вывод российских войск из Приднестровья могут включить в пакет санкций США против России
10.08.2018

Президент США Дональд Трамп может публично потребовать от Москвы вывести войска из Молдовы, Грузии и Украины. Такой призыв содержится в новом пакете санкций, подготовленном республиканцем Линдси Грэм.

Авторы проекта также потребовали, чтобы Дональд Трамп призвал Москву отказаться от поддержки действующего президента Сирии Башара Асада, который «совершает военное преступление». Новый пакет санкций уже включен в повестку Сената США и будет поставлен на обсуждение, передает deschide.md

Генеральная ассамблея ООН приняла 22 июня резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона. Аналогичный документ впоследствии был принят на саммите НАТО в Брюсселе и в ходе ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, а также Конгрессом США.


 
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