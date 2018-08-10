Нерукопожатная Молдова? Анализ IPN

Валериу Василикэ

Республика Молдова рискует превратиться в субъект, которому не пожимают руку. Говоря точнее, её руководство рискует столкнуться с таким поведением партнёров по развитию, но риск расширения такого отношения на всю страну и всех её граждан достаточно велик, хоть эта перспектива и может быть более отдалённой.

На минувшей неделе Молдову посетила весьма высокопоставленная чиновница из одного весьма важного государства, даже самого важного в Европе, заявившая, что она „решила отказаться от официальных встреч с представителями правительства”. И объяснила, почему: взгляды иностранного официального лица на демократию и верховенство закона не совпадают с тем, что, как она утверждает, происходит в Молдове. Чиновницей была Мария Флахсбарт, парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, а сигналы, которые она послала Кишинёву, выходят за рамки представляемого ею министерства и даже всей Федеративной Германии, которая, как мы уже говорили, является самым влиятельным государством Европейского союза.

В публичной сфере прозвучало совсем немного откликов молдавских властей на, в некотором роде, из ряда вон выходящие заявления Марии Флахсбарт, и все они были на уровне реплики, которую мимоходом обронил председатель парламента Андриан Канду в эфире общественной радиостанции: „некий чиновник сделал некое заявление”.

Однако сигнал, посланный немецкой чиновницей, и его влияние, имеют гораздо большее значение, поэтому он заслуживает более глубокого анализа.

Что заявила статс-секретарь из Германии?

Вкратце – что: „протекающие в Молдове процессы противопоказаны её политическому и экономическому развитию”. И, чтобы эта оценка не казалась неясной и случайной, уточнила: „Республика Молдова не будет развиваться в экономическом плане, если потенциальные инвесторы не будут уверены в том, что здесь соблюдается верховенство закона. Однако происходящее в настоящее время демонстрирует отсутствие этой предпосылки”. „Как статс-секретарь могу заверить вас в том, что экономического развития не будет, если потенциальные инвесторы не будут уверены в том, что в Молдове существует верховенство закона. Как сюда могут прийти инвесторы из Германии, и как мне побудить их это сделать? Какие советы мне им дать, если присутствуют различные мнения по поводу верховенства закона?”. Мария Флахсбарт также заявила, что невозможно „замести под ковёр” все факты, вызывающие подозрения относительно независимости судебной системы. „К сожалению, доверие к политике в Республике Молдова подрывается сразу с нескольких сторон, в том числе, в результате непрозрачной отмены выборов генпримара Кишинёва. С моей точки зрения, у молдавских избирателей формируется недоверие. Как они ещё могут выбирать этих людей, если они понимают, что независимо от того, какое решение они примут, те, кто находятся у власти, сделают по-своему? Это противоречит абсолютно всем демократическим правилам”, - подчеркнула Мария Флахсбарт.

Кто заявил то, что было озвучено?

Мария Флахсбарт – высокопоставленная чиновница из министерства, которое занимается в Германии вопросами сотрудничества и развития. Её недвусмысленное послание заключается в том, что инвестиции, как двигатель экономического развития, нуждаются в уже существующих условиях, обеспечиваемых правовым и демократическим государством. Только при наличии этих условий она и профильное германское министерство обратятся к немецким инвесторам с призывом прийти в Молдову. Точка зрения немецкой чиновницы довольно сильно отличается позиции, озвучиваемой в последнее время молдавскими официальными лицами, по мнению которых приоритетное развитие экономики обеспечит больше демократии и больше верховенства закона, в том числе – больше уважения к правам человека. Судя по его предшествующей реакции на некоторые события в Молдове, можно с уверенностью сказать, что и посол США в Кишинёве Джеймс Д. Петтит мог ответить или даже ответил министру экономики Кириллу Габуричи в ходе их встречи, состоявшейся на этой неделе, что он не может рекомендовать американским инвесторам Tesla, Apple и IBM входить в Молдову, по тем же причинам, которые назвала Мария Флахсбарт: судебная система и верховенство закона. Скорее всего, экономическое развитие и верховенство закона состоят в тех же отношениях, что курица и яйцо: никто не знает, кто из них был первым, но все знают, что одно не может существовать без другого.

Когда были сделаны эти заявления?

Заявления были сделаны в Кишинёве, вечером 2 августа, на конференции под названием: „Укрепление доверия к демократическим процессам: правовые и политические вызовы в Республике Молдова”, организованной, в том числе, двумя немецкими политическими фондами. Факт участия в мероприятии, носящем по большей части неэкономический характер, высокопоставленного представителя германского министерства, в основном занимающегося экономикой/развитием, в очередной раз говорит о том, что для Германии в равной степени важны и экономические, и политические аспекты. Но стоит отметить, что утром того же дня, Мария Флахсбарт отправилась из Берлина в Кишинёв, имея в своём плане и официальные встречи с представителями властей страны, согласно распространённому в тот же день пресс-релизу. Столь внезапное изменение планов невозможно даже в случае чиновника из страны уровня Молдовы, не говоря уже о чиновнике из Германии. Возможно, мы узнаем, а может быть и нет, случилось ли что-то (и если да – то что) за это время, кто и почему вмешался в планы парламентского статс-секретаря, но несомненно одно: такие решения и такие заявления не могли быть приняты/сделаны даже на уровне того министерства, которое представляет Мария Флахсбарт. Самым нижним из возможных уровней является Министерство иностранных дел Германии, которое, как известно, обладает статусом правительства страны за рубежом и, тем самым, представляет официальную позицию Германии.

Какие сигналы посылает Германия?

Планы Марии Флахсбарт изменились лишь в одном пункте. Остальные запланированные встречи и мероприятия остались неизменными: „посещение проектов, осуществляемых в Молдове при поддержке Германии, встречи с оппозицией и представителями гражданского общества в контексте выборов примара Кишинёва”. Она же „привезла с собой” новый транш в размере двух миллионов евро, предоставленный правительством Федеративной Республики Германия, за счёт которого будут реализованы проекты в области инфраструктуры и энергоэффективности в 18 населённых пунктах Молдовы.

Из этого следует, что был передан ряд сигналов.

Во-первых: Германия не отказалась от Молдовы, но меняет способ взаимодействия с молдавским обществом на прямое общение, без посредничества властей страны. Это может означать и то, что Берлин лишает молдавские власти имевшейся у них до сих пор возможности получать выгоды от ассоциирования их с европейской поддержкой, предоставляемой Молдове.

Во-вторых: Германия отказалась от властей страны, но не от оппозиции и активной части гражданского общества Молдовы.

В-третьих: В переводе с дипломатического языка, формулировка „отложить встречи с молдавскими официальными лицами” означает „отказываюсь встречаться”, или даже ещё больше: „не хочу пожимать им руки”. Даже если допустить, что молдавские власти правы, когда заявляют, что они не несут прямой ответственности за то, в чём их обвиняют в плане непризнания результатов выборов примара Кишинёва, к примеру, то восприятие отклонений от принципов демократии и верховенства закона является реальностью в глазах значительной части молдавского общества и всех партнёров по развитию. А власть всегда и в любой стране призвана нести ответственность как за реалии, так и за восприятия.

В-четвёртых: Эти сигналы адресованы Республике Молдова, но в той же мере – и европейскому сообществу, которое должно будет иметь очень серьёзные основания для того, чтобы не принять во внимание пример Германии, учитывая её роль и вес в Европе и мире.

Таким образом, Республика Молдова рискует превратиться в субъект, которому не пожимают руку. Говоря точнее, её руководство рискует столкнуться с таким поведением партнёров по развитию, но риск расширения такого отношения на всю страну и всех её граждан достаточно велик, хоть эта перспектива и может быть более отдалённой.

Это, конечно же, гипотеза, которую можно было бы легко подтвердить или опровергнуть, знай мы повестку дня визитов европейских чиновников в Молдову и визитов молдавских официальных лиц в столицы государств ЕС, а также в Брюссель, к примеру, на ближайшие месяцы.