Как я вдруг стала художником, картины которого покупают

Кто вселил в меня убеждение, что любые способности можно раскрыть, было бы только желание? Никто, я с этим родилась!

Еще у меня с самого рождения была вера в то, все должно быть легко и быстро.

Как началось мое увлечение рисованием? Когда увидела рисунки дочери в ее неполные четыре года, которые она принесла из детской студии. Меня переполняло удивление, восхищение и мысль: если четырехлетний ребенок может написать такой шедевр, почему я не могу?!

Для меня это было смелое заявление. В детстве я не увлекалась рисованием, художественную школу или кружки не посещала.

Я записалась в художественную студию.

Первый опыт написания картины сопровождался состоянием ужаса, которое преподаватели живописи называют «страхом белого полотна».

Я начала свой путь в живописи по классической схеме борьбы со страхами! Легко, сразу, идеально с первой картины – это оказался не мой путь, как и у большинства художников.

Сказать, что было страшно писать первую картину – даже на дюйм не передает ощущений, которые я проживала. Страх испортить полотно, страх, что не получится, что нет способностей, нет таланта. В момент творения внутри оживают все страхи, которые не очень хочется осознавать в реальной жизни: «Куда я вообще полезла? Какая живопись? Я в детстве кроме солнышка и елочки ничего нарисовать не могла!».

На момент начала моего опыта с живописью, я имела десятилетний опыт тренерской работы, дополнительные образования по эриксоновскому гипнозу, семинары западных мастеров по работе с энергией, развитию интуиции.

В первый год занятий мне пришла мысль: «Почему бы не написать картину на заказ? Как опыт, эксперимент, возможность монетизировать свои новые умения?».

Было очень интересно соединить радость творения и возможность расширить уровень дохода.

Идея картин на заказ была очень необычной. Справлюсь ли я? С другой стороны, я умею интуитивно считывать по фото психологический портрет человека. И в картине с помощью цвета, символов могу передать его состояние и энергию. Так картина стала бы не просто украшением интерьера, а инструментом для медитации, возможностью получать интуитивные ответы на вопросы.

Идея мне нравилась, но найдутся ли заказчики и желающие для такого нестандартного предложения?

Первое объявление я сделала среди своих подписчиков, второе было уже платным и размещалось на специализированном ресурсе. После нескольких объявлений мне заказали две картины. Это был очень интересный, новый для меня и безумно сложный опыт.

Нашлись два заказчика – написала две картины, отправила в разные страны. У меня приобрели еще несколько готовых работ, фото которых я размещала на своем сайте.

Я решила, что быть художником – это не для меня. Каждую картину писала очень медленно, с каждой проживала какую-то экзистенциальную внутреннюю травму творения.

«Просто буду писать для себя!» – решила я и успокоилась на несколько лет, продолжая путешествовать по странам и галереям, чтобы вкусить красоту и энергию картин в оригинале.

Елена Давыдова

Моя дочь занимала первые места в международных конкурсах детского рисунка, ее работа, как представителя России, полетела на международный конкурс в Японию, соревноваться с победителями других стран, а я продолжала проживать свой экзистенциальный кризис творчества.

Каждая картина была для меня полем битвы. Однако бросить все это было еще страшнее. Не писать я просто не могла. Я не привыкла отступать от своих задач: слишком уж много вложила в свою мечту – времени, эмоций, вдохновения, денег на обучение, чтобы бросить живопись.

После этого мне пришла идеи писать картины под определенные внутренние задачи. Каждый символ, элемент картины был напоминанием о цели, над которой я работаю.

Год проходил у меня под девизом «Бомбическая реализация». Хотелось новых ярких возможностей, расширения финансов, взрыва эмоций. Написала картину «Древо бомбической реализации».

Каждый раз, когда внутренний огонь угасал, не хотелось ничего делать, я садилась напротив этой картины, настраивалась на цвет, заложенное в ней послание, и говорила себе: «Лена, ты хотела бомбической реализации? Так иди и делай!»

В результате я посетила более десяти новых стран, несколько раз повышала планку доходов в течении года, а главное – создала курс на тему энергетического омоложения и провела более десяти тренингов.

Картина «Древо бомбической реализации» будто стала для меня помогающим талисманом, символом концентрации энергии на задаче года.

Ситуация кардинально поменялась, когда пришло личное сообщение в Фейсбук от одной из моих клиенток: «Елена, я сейчас запись вашего вебинара слушаю! Оказывается, ваши картины можно купить?! Я полгода мечтаю о вашей картине «Древо Жизни». Она размещена на экране моего монитора, даже фотографию в телефоне сохранила. Хочу, чтобы картина жила в моем доме!».

После этого события эффект стал нарастать.

Я начала продавать картины, которые у меня были написаны до этого времени. Кульминацией событий года стало приобретение коллекции моих картин в Америку. За несколько месяцев я продала все, которые у меня были, оставив себе всего несколько полотен.

В процессе «художественного» пути длинною в восемь лет, я сделала вывод о жизненных стратегиях, которые можно применить ко всем отраслям жизни.

Особенно, когда начинаешь новое дело или изучаешь новый предмет деятельности:

Не нужно бросать дело или увлечение, даже если не получается так, как хочешь. Главный критерий продолжать – чувство, что нравится, что получаешь драйв и энергию, что наполняешься радостью от того, что делаешь!

Креативность – навык 21 века. Не получается с первого раза монетизировать свои увлечения или продвигать свое дело, можно придумать нестандартные предложения. Не обязательно что–то гениальное. Это может быть, к примеру, новая идея, которую раньше не использовали.

Я не только придумывала идеи для картин, но и продвигала свой бизнес в области обучения. Не востребована картина, не идут люди на семинар – не нужно отказываться от темы семинара или думать, что картина плохая. Нужно придумать, как сделать предмет востребованным.

Например, большой и дорогой курс обучения, который было сложно продвигать, я делила на части. Люди не готовы сразу платить крупную сумму, а проходить обучение и оплачивать блоками – согласны!

Понимать ценность своего труда, своего творчества. Я сразу сказала себе, что дешево картины продавать не буду. Обязательно буду думать, как найти покупателей, готовых заплатить ту сумму, в которую я сама оценивала картину. Не зря же один из способов, который применяют в продажах – не снизить стоимость, а повысить!

Коллега продавал дом, на который не находилось покупателей: смотрели, нравилось – не покупали! Повысил стоимость в полтора раза – через две недели дом был продан.

Совет тем, кто хочет бросить себе вызов и заняться живописью: на Ютубе есть огромный выбор уроков для начинающих. Выбирайте, с чего вам будет интересно начать: рисунки карандашом, акварелью, маркерами. Кто готов погрузиться сразу – рекомендую записаться на мастер-класс или нанять преподавателя.

Посетить лекции по истории искусства, творчеству любимого художника.

Художественный музеи – источник вдохновения: рассматривать мазки, композицию, почувствовать, что художник хотел передать в картине. Особенно интересно после посещения лекции или изучения книги.

P. S. Сейчас я готовлю картины к своей первой персональной выставке, которую назову «Энергия творения».

Получить электронный буклет моих картин можно здесь.

http://so-zvezd.ru/publ/besplatno/ehlektronnyj_buklet_ehnergo_vibracionnoj_zhivopisi/3-1-0-71

Елена Давыдова