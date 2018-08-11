Мужские заблуждения глазами женщин

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Семья
Как бы мужчины ни судили о женщинах, как бы ни оценивали, им, всё же, свойственно ошибаться в своих оценках и суждениях…
Мужчине свойственно мнить себя существом свободным в суждениях, волевым и эдаким всезнайкой. Но и всезнайки, хоть иногда, но ошибаются!
1. Многие мужчины отказывают женщинам в уме.
2. Определённый сорт мужчин считает, что все женщины - стервы.
3. Мужчины жалуются, что после свадьбы даже самые тихие и скромные невесты превращаются в злобных фурий.
4. Чаще всего в женщине с ярким макияжем на лице мужчина видит легкомысленную, легкодоступную особу.
5. Мужчина должен быть похож на героя голливудских кинофильмов (например, на Арнольда Шварценеггера).
6. Вызывающее поведение и яркая, кричащая внешность - точный признак повышенной женской сексуальности.
7. Хороший секс может удержать женщину, даже если её не вполне устраивают другие мужские качества.
8. Мы - это одно целое.
9. Женщина часто может инстинктивно знать все желания и потребности мужчины.
10. Женщину(любовь)можно купить подарками.
11. Женщина, с которой мужчина уже много лет, закроет глаза на измену, предпочтёт обмануться, не знать, не заметить.
12. Некоторые женщины перед нужным мужчиной играют роль той женщины, которую этот мужчина хочет видеть.
13. Многие мужчины верят в миф, что женщины будут их ожидать очень-очень долгий срок.
14. Мужчины почему-то верят, что, если женщина не приглянулась ему с первого взгляда, то дальше, как ни старайся, всё бесполезно.
15. У некоторой (к счастью, небольшой!) категории мужчин сохраняется презрительное отношение к женщинам. Всегда.
16. Невинное, чисто женское кокетство мужчины зачастую принимают за сексуальное предложение.
17. Многие мужчины считают, что у женщин нет никакой логики и её(женщину) вообще невозможно понять, т. к. женщина сама не понимает, что говорит и не знает, что хочет.
18. Мужским подозрением, а для некоторых и ярым убеждением, является мнение, что все карьерные вопросы женщины устраивают через секс.
19. Некоторые мужчины уверяют, что любят всех женщин, что полигамность - это их природа.
20. Наиболее часто встречающимся, очень распространённым мужским заблуждением является то, что сокровенной мечтой абсолютно каждой женщины является любой ценой, во что бы то ни стало "выскочить" замуж.
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