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Семья
Мужские заблуждения глазами женщин
11.08.2018

Как бы мужчины ни судили о женщинах, как бы ни оценивали, им, всё же, свойственно ошибаться в своих оценках и суждениях…

Мужчине свойственно мнить себя существом свободным в суждениях, волевым и эдаким всезнайкой. Но и всезнайки, хоть иногда, но ошибаются!

1. Многие мужчины отказывают женщинам в уме. 
Это частое мужское заблуждение. Оно выросло на целом ряде заплесневелых мужских стереотипов. Есть даже такие особи, которые считают, что женщина умна, как курица, а умная женщина - как две курицы.

2. Определённый сорт мужчин считает, что все женщины - стервы. 
У мужчины к женщине такого типа формируется отношение: люблю, хочу и ненавижу.

3. Мужчины жалуются, что после свадьбы даже самые тихие и скромные невесты превращаются в злобных фурий. 
Это заблуждение, видимо, связано с ожиданием счастья в браке и полнейшим разочарованием.

4. Чаще всего в женщине с ярким макияжем на лице мужчина видит легкомысленную, легкодоступную особу. 
А точнее, в этом случае мужчина почти что уверен, что женщина с "боевой раскраской" сексуально-неудовлетворённая охотница.

5. Мужчина должен быть похож на героя голливудских кинофильмов (например, на Арнольда Шварценеггера). 
Далеко не для всех и не всегда. Многих женщин такая схожесть даже отпугивает!

6. Вызывающее поведение и яркая, кричащая внешность - точный признак повышенной женской сексуальности. 
А на самом деле, это, скорее всего, признак невоспитанности и личных комплексов.

7. Хороший секс может удержать женщину, даже если её не вполне устраивают другие мужские качества. 
Секс женщина воспринимает "через голову", ушами, эмоциями, чувствами. А техника секса, как таковая, чаще отходит на второй план (но не дальше! ).

8. Мы - это одно целое. 
Ничего подобного! Нужно стараться сохранять самостоятельность каждой личности.

9. Женщина часто может инстинктивно знать все желания и потребности мужчины. 
Очень распространённое заблуждение, ведущее к непониманию, ссорам и разрывам отношений. А требуется-то всего лишь поговорить.

10. Женщину(любовь)можно купить подарками. 
Любая женщина, конечно же, любит подарки и знаки внимания. Женщина, помещённая в "золотую клетку", конечно же останется подле мужчины (скорее всего), но что будет твориться в голове и в душе этой женщины - мужчина, скорее всего, не узнает. Да лучше ему и не знать.

11. Женщина, с которой мужчина уже много лет, закроет глаза на измену, предпочтёт обмануться, не знать, не заметить. 
Женщина может научиться жить с изменой мужчины, но не сможет перебороть своих чувств.

12. Некоторые женщины перед нужным мужчиной играют роль той женщины, которую этот мужчина хочет видеть.

13. Многие мужчины верят в миф, что женщины будут их ожидать очень-очень долгий срок.

14. Мужчины почему-то верят, что, если женщина не приглянулась ему с первого взгляда, то дальше, как ни старайся, всё бесполезно.

15. У некоторой (к счастью, небольшой!) категории мужчин сохраняется презрительное отношение к женщинам. Всегда. 
На чём это основано - не понятно! Похоже, мужчины сами не могут этого объяснить. .

16. Невинное, чисто женское кокетство мужчины зачастую принимают за сексуальное предложение. 
Вообще не понять - как им (мужчинам) такое приходит в голову! . . .

17. Многие мужчины считают, что у женщин нет никакой логики и её(женщину) вообще невозможно понять, т. к. женщина сама не понимает, что говорит и не знает, что хочет. 
Без комментариев…

18. Мужским подозрением, а для некоторых и ярым убеждением, является мнение, что все карьерные вопросы женщины устраивают через секс.

19. Некоторые мужчины уверяют, что любят всех женщин, что полигамность - это их природа. 
А на самом-то деле - любят только себя.

20. Наиболее часто встречающимся, очень распространённым мужским заблуждением является то, что сокровенной мечтой абсолютно каждой женщины является любой ценой, во что бы то ни стало "выскочить" замуж.


 
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