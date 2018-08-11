Технологии, изменившие десятилетие

Вместе с 2018 годом подходит к концу второе десятилетие третьего тысячелетия. Если весь ХХ век был назван веком скоростей и информационных технологий, то только за последние 20 лет мир очень сильно поменялся благодаря этим самым информационным технологиям…

Мобильные телефонные аппараты, смартфоны стали доминирующим средством общения, вытеснив, к примеру, бумажную почту, телеграммы и поздравительные открытки. Компьютеры стали еще более мобильными и это понятие окончательно сместилось в сторону ноутбуков (а тут еще появились нетбуки и стараниями Apple наконец-то стали обретать свою экологическую нишу планшеты).

SMS

Появившись достаточно давно, SMS поначалу не вызвали особенного энтузиазма. Мобильная связь была уделом бизнесменов, а им было не с руки набирать какие-то тексты по много раз тыкая в маленькие кнопочки (и теряя время) в то время как проще было просто позвонить. Тем не менее, сейчас это самый массовый сервис после голосовой связи, которым пользуются миллионы людей, ежегодно отправляя миллиарды SMS-сообщений. Ведь иногда действительно удобнее отправить короткий текст, чем говорить по телефону.

MP3

Первые MP3-плееры появились тоже далеко не сегодня. Пройдя за десять лет большой путь от игрушек за 200 долларов с 32 мегабайтами встроенной памяти и обосновавшись в конце концов мобильных телефонах, MP3-плееры стали олицетворением нескольких понятий от музыкального пиратства до нового канала продвижения новых музыкантов.

Wi-Fi

Эта технология, в распространение и популяризацию которой свой посильный вклад внесла корпорация Intel, сделала интернет доступным не только в двух точках — дома и на работе, но и по всему миру. И хотя нельзя сказать, что Wi-Fi-доступ такой уж бесплатный (в кафе мы все равно вынуждены что-то приобрести, в аэропортах в конечном итоге тоже есть свой консолидированный сбор, включенный в стоимость авиабилета), но все равно это так здорово — иметь доступ с ноутбука (а теперь еще и телефона) в интернет и возможность проверить почту, пообщаться с друзьями, в любую выдавшуюся свободной минутку.

GPS

Система глобального позиционирования, запущенная и до сих пор эксплуатирующаяся министерством обороны США, в настоящее время в основном используется в гражданских целях миллионами пользователей по всему миру. Начиная с этого десятилетия возможность определить свое местонахождение с точностью до десяти метров (военные приборы обеспечивают еще более высокую, практически фантастическую точность) уже не считается чем-то необычным.

Bluetooth

Сегодня уже можно смело назвать Bluetooth самой массовой из беспроводных технологий связи ближнего действия. Появившись впервые в мобильных телефонах бизнес-класса, сегодня Bluetooth позволяет использовать беспроводную гарнитуру и легко передавать файлы между устройствами, полностью вытеснив используемое ранее инфракрасное соединение.

USB

Сегодня сложно представить, но устройства класса Plug and Play (установи и пользуйся) были не всегда. Появление USB в компьютерах стало новой вехой в истории, а вклад самой технологии в повышение комфорта пользователей вообще невозможно переоценить. Чего только стоят одни USB-флешки, емкость которых в конце десятилетия достигла объема жестких дисков в его начале. А еще есть USB-клавиатуры, мыши (включая беспроводные с USB-модулем) да и вообще USB сейчас можно найти даже в телевизорах, где эта технология, в частности может использоваться для организации доступа к Wi-Fi-сети.

microSD

Карты памяти тоже известны достаточно давно, но только с появлением формата microSD их продажи стали по-настоящему массовыми. Самая маленькая из карт памяти стала еще и самой универсальной, ведь при помощи адаптеров она может использоваться с устройствами, нуждающимися в картах памяти SD, умершему miniSD или Memory Stick. А можно при помощи небольшого кардридера превратить карту microSD в USB-накопитель.

OLED

Первые технологические образцы экранов, использующих органические светодиоды, были совсем не похожи на то, что мы знаем сейчас как OLED-дисплеи. Но уже тогда было ясно какой огромный потенциал есть у этой технологии применительно к использованию в портативной технике и в первую очередь — в мобильных телефонах. К концу десятилетия OLED-дисплеи достигли огромной популярности как у производителей, так и у потребителей. Венцом технологии (на текущий момент) является уникальная разработка Super AMOLED, принадлежащая Samsung и позволяющая невооруженным глазом увидеть все преимущества такого дисплея — сочные яркие цвета при сохранении длительного времени работы.

CMOS-матрицы

Несмотря на то, что технология CMOS (в русской традиции КМОП) известна уже полстолетия, речь пойдет о матрицах, их использующих. А их расцвет пришелся именно на последнее десятилетие. Ведь именно они сделали цифровую фотографию такой распространенной — CMOS-сенсорами оснащены практически все телефоны с камерой.

Социальные сети

Веб 8.0, социальные сети, User Content Generated — все эти умные слова обозначают с точки зрения рядового пользователя одно — мы можем использовать любую информацию для хранения на веб-сервисах. Плюс она будет доступна нам и тем, с кем мы захотим ею поделиться с любого подключенного к интернету устройства. И третье — мы сможем обновлять эту информацию в любое время в любом месте, используя свой мобильный телефон. Facebook и Twitter навсегда изменили наш мир, сделав его информационно насыщенным.