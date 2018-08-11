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Чиновники опасаются, что их роскошные особняки станут достоянием гласности
11.08.2018

Неправительственные организации в области СМИ опасаются ограничений, продиктованных новым положением - "Процедуры и инструкции гражданской авиации. Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов", разработанным органом гражданской авиации, и требуют его пересмотра. 

Документ, который находится на этапе общественных консультаций, предлагает, среди прочего, ограничение использования дронов, в том числе в журналистских целях. Правила содержит спорные и расплывчатые формулировки, которые дают чиновникам, которые будут применять в будущем это положение, большие возможности для их интерпретации, отмечают НПО и требуют публичных дебатов по данному положения, передает IPN.

Организации сообщили в совместном заявлении, что в предложенном документе внесены непропорционально большие ограничения, не оправданные с точки зрения общественного интереса, которые могут ограничивать действия журналистов при расследовании фактов коррупции или получения незаконного имущества некоторыми государственными служащими.

"Мы требуем от ОГА пересмотреть этот документ с учетом специфики деятельности средств массовой информации и изменить его таким образом, чтобы дроны могли быть использованы без ограничений для журналистики. Также мы требуем отмены обязательного получения разрешения ОГА для журналистов, так как процедура принятия решения у компетентного органа в течение 10 дней ограничивает доступ к оперативной информации, в которой нуждается журналист, чтобы освещать события, представляющие общественный интерес”, - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что ЕС также регулирует использование дронов на уровне союза в целом, а каждое государство-член имеет свои правила для их использования, но ни в одной из этих стран законодательство не устанавливает настолько жесткие ограничения для использования дронов в журналистских целях.

Авторы заявления: центр независимой журналистики, ассоциация независимой прессы, ассоциация электронной прессы, центр журналистских расследований, комитет за свободу прессы, ассоциация независимых тележурналистов, центр „Acces-Info” и RISE Moldova.


 
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