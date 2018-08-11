Sic!: Пять фальшивых аргументов от президента Додона в пользу налоговой реформы

Президент Игорь Додон объявил о промульгации пакета законов о налоговой амнистии и капитала. Авторы новой статьи проекта Sic! отмечают, что глава государства вновь выступает в качестве ярого защитника самых сомнительных реформ Демократической партии. После смешанной системы выборов, президент промульгирует и защищает реформу с сомнительными выгодами и большими рисками. По их мнению, его аргументы настолько хрупкие, что они создают впечатление о том, что он желает брать на себя часть общественного позора и помочь демократам нести бремя этих противоречивых реформ, передает IPN.

В статье говорится о том, что решение о промульгации пакета законов о налоговой амнистии и капитала осталось как-то в тени его отказа о промульгации закона о предоставлении посольству США участка земли, на котором располагался бывший Республиканский стадион. Тем не менее, для наиболее озабоченных лиц глава государства написал и небольшое эссе, в котором защищает проект демократов и даже критикует их потому, что амнистия недостаточна. Однако его аргументы, по мнению авторов, страдают фальшивыми утверждениями.

По словам авторов статьи, „президент хвастается, что демократы копируют его амнистию 2007-2008 годов, которая могла иметь исключительные результаты, а также экономический рост в 7,8%, „что было бы рекордом для Республики Молдова”. Дело однако в том, что в Молдове был уже один экономический рост в 7,8% в 2002 году, а рекорд состоялся вообще в 2012 году и составил 9,4%. Что касается конкретных результатов амнистии 2007-2008 годов, авторы написали также и на прошлой неделе: хотя тогдашний министр экономики Игорь Додон обещал, что будут легализованы не менее (!) одного миллиарда долларов”, было легализовано лишь около 360 миллионов леев, а государству досталось 18 миллионов (около $30 миллионов и $1,5 миллиона, соответственно, по тогдашнему курсу). Игорь Додон настаивает по сегодняшний день на том, что поступления составили свыше 100 миллионов, однако экономист Вячеслав Негруца говорит, что правительство выделило тогда 100 миллионов некоторым государственным предприятиям, которые вернули их затем в виде легализации с целью повышения результатов реформы. Зато государство аннулировало долги и штрафные санкции на сумму 4,3 миллиарда леев, хотя первоначально коммунистическое правительство обещало, что бюджет потеряет, таким образом, только половину от этого”.

„Однако самая странная вещь, о которой пишет президент, состоит в том, что проевропейские власти „отказались” от экономической реформы 2007 года и возвращаются к ней лишь теперь. „Непонятно, что имеет в виду глава государства. Что амнистия должна быть непрерывной? Что все задолженности и опоздания по налогам прощаются, как только они накапливаются? Что, кому только вздумается, сможет легализовать любой капитал и в любое время? Кто в таком случае еще заплатит налоги?”, спрашивают себя авторы в статье. По их словам, Игорь Додон забывает, кстати, что Молдова разъясняла МВФ в меморандуме от 2007 года, что „налоговая амнистия станет таким событием, которое больше не повторится”.

В статье отмечается, что глава государства пишет еще „о массовой эмиграции рабочей силы как следствие абсолютно неэффективных экономических политик, проводимых властями АЕИ, а также нынешними властями, а также о том, что „рождаемость снижается в геометрической прогрессии”. По мнению авторов, „идея, которую проталкивает Игорь Додон, состоит в том, что народ исчезает из Молдовы потому, что проевропейцы не „продолжили” его амнистию 2007-2008 годов”.

Глава государства сосредотачивается на налоговой реформе и посвящает лишь два параграфа легализации капиталов, которая составляет фактически основную цель критики оппозиции, гражданского общества, США, МВФ, ЕС и т. д. По мнению авторов, он дипломатически допускает, что разделяет „полностью искреннюю озабоченность граждан страны, а также многих наших иностранных друзей” и что „данная инициатива выдвигается чрезвычайно неудачно на фоне банковского мошенничества”, он даже напоминает властям, что еще не занимались данным мошенничеством.

В статье говорится также о том, что Игорь Додон обещает затем своему читателю, что он тщательно проанализировал закон и что данная озабоченность не обоснована: в законе ясно написано, что легализация не относится к другому незаконному имуществу, кроме как к тем, которые получены путем уклонения от уплаты налогов. Практически, президент выражает свою уверенность в том, что прокуратура, НПЦ и другие будут чрезвычайно бдительными и сверх независимыми и проверят все это имущество, чтобы оно не было слишком грязным. „Короче, Игорь Додон допускает, что расследование кражи миллиарда не двигается, однако это не мешает ему иметь большую уверенность в тех же судьях и прокурорах, которые затягивают расследование”.

„Вместо того чтобы говорить о легализации капиталов, президент предпочитает широко дискутировать о налоговом стимулировании. Одновременно, бывший министр экономики уходит от предоставления цифр и расчетов, которые бы показали, каким образом воспользуются люди результатами реформы”, отмечают авторы статьи. По их словам, президент Игорь Додон вновь выступает ревностным защитником самых сомнительных реформ Демократической партии. „Можно сказать, что задача выполнена. В своем многоцветном идеологическом оперении православно-христианского националистического социалиста Игорь Додон добавляет теперь некий экономический либерализм в пользу крупных буржуа”, говорится в статье