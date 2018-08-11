Влад Цуркану: Наличие в Парламенте депутатов-унионистов это необходимость

Наличие политиков, которые отождествляют себя со всем тем, что есть румынское в Парламенте Республики Молдова, является условием, которое не исходит из определенных политических амбиций, это необходимость. Это мнение высказал бывший президентский советник, политический обозреватель Влад Цуркану в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10tv, передает IPN.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы возобновить некоторые покинутые процессы энергетического, дорожного, торгового, культурного развития, а также в области охраны окружающей среды. „В прошлом в Республике Молдова существовали центристские политические силы, которые не очень занимались данными вопросами”, сказал Влад Цуркану.

На его взгляд, миссия унионистских политиков Республики Молдова состоит в том, чтобы осуществлять все проекты, которые тормозились на протяжении более двух десятилетий и сдерживали население Республики Молдова, которое так или иначе уехало, но в неблагоприятных условиях, что привело страну к нынешней демографической ситуации.

Аналитик считает, что в настоящее время в унионистском лагере нет лидера, но есть немало выдающихся людей, которых следует выявлять и поддержать всем движением. Лишь после этого следует начинать переговоры с ПДС и ППДП по вопросам совместного участия в выборах, высказал свое мнение аналитик. Если эти переговоры не получатся, у унионистов не будет другой альтернативы, кроме как баллотироваться по одномандатным округам и по спискам. „Опасность состоит в том, что те несколько партий, которые пытаются накапливать каким-то образом голоса про-унионистских избирателей, все примут участие в выборах. Данный сценарий следует исключать, дабы не оказаться в аналогичной ситуации той, которая произошла на местных выборах в муниципии Кишинэу”, заявил Влад Цуркану.

„Унионисты должны определить группу лиц, которые смогли бы вести переговоры с нынешней уличной оппозицией с тем, чтобы унионисты были представлены в Парламенте. Думаю, это не столь важно, кто именно будут эти люди”, отметил Влад Цуркану.