В Молдове нетрезвых водителей заставят пересдавать экзамены в автошколе

Полиция сообщает, что будет чаще проводить операции „Белые ночи” и „Ноль градусов”. Наказанием для водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, будет повторная сдача теоретической и практической части экзамена на право получения водительского удостоверения.

Парламент ввел новое правило об отмене для такой категории водителей ранее полученного права управлять транспортом. Теперь водители должны будут доказать, что заслуживают того, чтобы получить снова право водить.

Вместе с тем, власти сообщают, что они отказались от наказания в виде штрафа. Таким образом, остались только неоплачиваемый труд и изъятие водительского удостоверения. К тому же было решено отказаться и от положения о предоставлении водителю, пойманному в состоянии опьянения, временного водительского удостоверения, действительного на период рассмотрения дела в суде.

Полиция сообщает, что они будут чаще проводить операции „Белые ночи” и „Ноль градусов”. Между тем, власти призывают граждан сообщать о случаях, когда видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотиков садится за руль автомобиля.

Чаще всего, основные причины дорожно-транспортных происшествий — превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения, утомления или если человек уснул за рулем.