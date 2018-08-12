Круче Лепса и Лободы: Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое после новости о разводе

Шумиха вокруг расставания одинаково повысила гонорары юмористов за концерт до 700 тысяч рублей, но выступать они будут отдельно друг от друга.

На судебные заседания вместо Евгения Вагановича и Елены Степаненко ходят их адвокаты. Впрочем, в ближайшее время юмористы без выступлений точно не останутся. Сейчас их востребованность у организаторов концертов резко взлетела. Об этом «КП» рассказал Сергей Лавров, один из самых авторитетных в нашей стране промоутеров. Со вчерашнего дня он занимается гастролями Евгения Петросяна и знает, о чем говорит:

- Сейчас просто «Петросян-бум», - говорит Сергей Лавров. - Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна! Я уже с ним связался и мы планируем большой гастрольный тур.

- Так лето уже на исходе - не жалеете, что не попали в туристический пик?

- В этом году самый слабый сезон из всех, которые я помню (Сергей Лавров занимается организацией концертов уже 25 лет - Ред.). Где это видано, что бы ведущие артисты собирали по половине зала? Речь идет про гастроли на южном побережье Черного моря: Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Алушта, Феодосия. Единственные, кто собрал залы - Григорий Лепс и Светлана Лобода. Некоторые популярные артисты концерты просто отменили. Очень плохие сборы. Это связано даже не с кризисом. Очень большая конкуренция на юге: за 10 дней приезжают 15-20 популярных артистов.

- А как с концертами у Елены Степаненко?

- На нее, нужно признаться, еще больший интерес.

- С чем это связано? Сочувствуют Елене Григорьевне?

- У нас народ очень сентиментальный, понимающий. Когда развелись Игорь Николаев и Наташа Королева, оба собирали бешеные залы, у обоих были бешеные аншлаги. Вспомните развод Валерии - она после него еще 10 лет аншлаги собирала. Говорю вам как человек, который делал ей концерты. Потом она еще выпустила книгу, фильм еще сняли. Жаль, что Евгению Вагановичу уже не восемнадцать, а то он мог бы еще 20 лет гастролировать, выпускать книги и снимать сериалы на этой волне.





Гонорары выросли вдвое после новости о разводе - Так Петросян и Степаненко должны теперь подогревать интерес публики? - Такой бешеный интерес как раз потому, что все не придумано. И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А все, что тайно - сладко и интересно. К тому же, эта история про нас. Каждая женщина может всплеснуть руками: «Бедная Степаненко, он завел любовницу!» и подумать про свой брак. А мужчина почувствовать солидарность с Евгением Вагановичем: «Бедный Петросян, все хотят забрать!». - Сколько выступление Петросяна стоило раньше и будет стоить сейчас? - Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно также - за меньшие деньги она выступать не станет. Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы МНЕНИЕ Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая: «Полтора миллиарда? Думаю, сумма преувеличена» Мы задали коллеге Евгения Вагановича вопрос, можно ли заработать на юморе такие деньги? Регина Дубовицкая в этом сомневается: - Миллиард? Полтора миллиарда? Я давно с Евгением Петросяном не общалась. Но могу сказать, что он 50 лет занимается эстрадой. Очень сильно подозреваю, что никаких полутора миллиарда и близко нет. Артисты бывают разные: одни получают много, другие нет. Я не знаю, сколько получает Петросян, но думаю, что эта сумма преувеличена. В ТЕМУ Развод как двигатель концерта: На выступление Петросяна в Ялте пришло рекордное число зрителей Такими темпами Евгений Ваганович сможет хоть частично компенсировать потерю имущества, которое отсудит Елена Степаненко (подробности) ТЕМ ВРЕМЕНЕМ «Это ни к чему хорошему не может привести»: Евгений Петросян высказался о шумихе вокруг его развода На молодежном форуме в Крыму юморист объяснил, что думает о суде с Еленой Степаненко (подробности)

ЮЛИЯ ХОЖАТЕЛЕВА