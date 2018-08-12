12 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
Молодая блондинка, приехавшая в Кишинев из России, впала в кому из-за жары
12.08.2018

Россиянка Ирина Лосякова серьезно заболела в Молдове, но из-за отсутствия медицинской страховки врачи отказались ее лечить.

35-летняя блондинка приехала в Кишинев вместе с другом. Из-за жары ей внезапно стало плохо. Когда россиянку доставили в больницу, выяснилось, что у Ирины аневризма головного мозга у основания черепа, кровоизлияние в мозг и спинномозговой канал. 

Как выяснилось, при въезде в Молдову девушка не оформила страховку. Мать Ирины оплатить операцию, которая стоит €1000, не смогла, у Марины Сафоновой нет таких денег

- По результатам обследований ей была показана срочная трепанация черепа. Но оказалось, что у Ирины не было страховки, и с нас потребовали заплатить 1000 евро. Нейрохирург согласился сделать операцию бесплатно, но главврач больницы запретил. У меня и у мужа в деревне работы нет. Сколько смогли, отправили. Руководство больницы сказало: везите-ка ее в Россию, и пусть там ее лечат, - рассказала мать россиянки. 

Девушку попытались отправить на родину автобусом, но во время транспортировки ей стало хуже. Изо рта пошла пена, пропали зрение и слух. На скорой помощи ее вернули в больницу. Пациентка впала в кому и теперь находится в кишиневской реанимации.

Кроме денег на операцию, врачи потребовали согласие матери. Сложилась критическая ситуация: пока женщина оформляла загранпаспорт и необходимые документы для въезда в Молдову, приехала в Кишинев - выяснилось, что в таком тяжелом состоянии пациентку оперировать нельзя. 

В консульским отделе посольства России пояснили, что в Кишиневе россиянке оказывается неотложная помощь, а вопрос о транспортировке отложен до того момента, когда состояние девушки стабилизируется.


 
Количество просмотров:
130
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.