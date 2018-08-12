Молодая блондинка, приехавшая в Кишинев из России, впала в кому из-за жары

Россиянка Ирина Лосякова серьезно заболела в Молдове, но из-за отсутствия медицинской страховки врачи отказались ее лечить.

35-летняя блондинка приехала в Кишинев вместе с другом. Из-за жары ей внезапно стало плохо. Когда россиянку доставили в больницу, выяснилось, что у Ирины аневризма головного мозга у основания черепа, кровоизлияние в мозг и спинномозговой канал.

Как выяснилось, при въезде в Молдову девушка не оформила страховку. Мать Ирины оплатить операцию, которая стоит €1000, не смогла, у Марины Сафоновой нет таких денег

- По результатам обследований ей была показана срочная трепанация черепа. Но оказалось, что у Ирины не было страховки, и с нас потребовали заплатить 1000 евро. Нейрохирург согласился сделать операцию бесплатно, но главврач больницы запретил. У меня и у мужа в деревне работы нет. Сколько смогли, отправили. Руководство больницы сказало: везите-ка ее в Россию, и пусть там ее лечат, - рассказала мать россиянки.

Девушку попытались отправить на родину автобусом, но во время транспортировки ей стало хуже. Изо рта пошла пена, пропали зрение и слух. На скорой помощи ее вернули в больницу. Пациентка впала в кому и теперь находится в кишиневской реанимации.

Кроме денег на операцию, врачи потребовали согласие матери. Сложилась критическая ситуация: пока женщина оформляла загранпаспорт и необходимые документы для въезда в Молдову, приехала в Кишинев - выяснилось, что в таком тяжелом состоянии пациентку оперировать нельзя.

В консульским отделе посольства России пояснили, что в Кишиневе россиянке оказывается неотложная помощь, а вопрос о транспортировке отложен до того момента, когда состояние девушки стабилизируется.