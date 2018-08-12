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Семья
Парень из Калараша отсудил 50 тысяч леев у роддома, в котором его подменили
12.08.2018

Уроженец Каларашского района обратился в суд с необычным иском к районной больнице.

В роддоме № 2 лечебного учреждения произошла подмена новорожденных детей. Небрежность медицинского персонала была установлена экспертизой. Тест ДНК проводился в Лондоне. 

Парень получит компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч леев. Молодой человек оценил свои страдания в намного большую сумму, но судьи его не поддержали и снизили компенсацию.

Подмена произошла 21 апреля 1992 года. В тот день родились несколько мальчиков. О том, что они воспитывают неродного ребенка, через много лет узнали в семье Бульмага. При получении паспорта их сын Андрей выяснил, что у него третья группа крови. Так как у родителей первая и вторая, стало понятно, что они не родные друг другу. 

На поиски ребенка ушло два года. Николай и Виктория Бульмага нашли родного сына Федора в далекой Якутии. Спустя 18 лет семья воссоединилась, Федор вернулся в Молдову и стал жить вместе с родными. 

Семья Бульмага: Николай и Виктория с сыном Андреем (в центре), родной сын Федор вверху справа. 


 
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