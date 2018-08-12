Автохама на Mercedes, перекрывшего въезд для «скорой», кишиневцы решили проучить жестокими методами

Эмоциональное обращение к владельцу автомобиля Mercedes сделала жительница Кишинева Татьяна Борта.

Вчера, 11 августа, жительница столицы Молдовы высказала возмущение хамским поступком автолюбителя. Женщина рассказала, что его машина перекрыла въезд во двор «скорой». Татьяна сделала три снимка этого автомобиля из разных ракурсов.

- Дорогой владелец «Мерседеса»! Прошу учесть тот факт, что вы не царь дорог и не единственный человек, проживающий в пятиэтажном доме из двух подъездов. Вы перекрыли въезд элементарно для «скорой». Рядом было полно места для парковки. Даже если учесть факт, что вам стало жаль вашего железного коня, чтобы он не жарился под солнцем. Могли припарковать его намного глубже. За вами было много места. Отдельное спасибо за оставленную дорожку для пеших граждан, - написала Татьяна Борта в паблике «Город для маршруток».

Несколько горожан посоветовали женщине позвонить в полицию. Однако опытные водители призвали к тому, чтобы проучить автохама народными методами.

«Проблема в том, что полиция, закон и справедливое наказание у нас - это не есть факт неотвратимый и обязательный! Поэтому и люди злые, и такие водятлы наплевательски настроенные к другим у нас в огромном количестве», «Надо учить таких народными методами - это эффективнее, чем полиция и взывание к небесам!», «Бутылка кефира, масла или еще чего интересного на лобовом стекле научит его больше, чем все посты, взывающие к совести и сознательности!», «Гвоздиком написать на машине, что хозяин "редиска", тоже поможет... на время», - написали пользователи.