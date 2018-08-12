Кампания «Доктор для тебя» ничем не отличается от партийных социальных магазинов

На этой неделе телевидение то и дело показывало оптимистичные сюжеты о том, как медики в рамках предвыборной инициативы премьер-министра «Доктор для тебя» ездят по селам и консультируют жителей. Троих даже нашли в предынфарктном состоянии.

И тут приходит на ум детский стишок: «Добрый доктор Айболит! / Он под деревом сидит. / Приходи к нему лечиться / И корова, и волчица, / И жучок, и червячок, / И медведица! / Всех излечит, исцелит / Добрый доктор Айболит!». Параллели возникают в связи с тем, что многие наши сельские жители, как и обитатели сказочного леса, врачей никогда не видели. По крайней мере, с 90-х годов. И вот результат: прибыл Айболит, сел под дерево со свои электронным тонометром, да что с того?

В Молдове болело в 2016-2017 годах 2,838-2,941 миллиона людей. Это - статистика национального агентства публичного здоровья. То есть мучился и страдал почти каждый житель страны. Если только не учитывать, что некоторые болеют одновременно несколькими болезнями. Но статистика не детализирует.

Вот данные по основным болезням, составляющих 53 процента от всех заболеваний.

Болезни системы кровообращения - 608/680 тысяч (23 процента от общего количества).

Эндокринные нарушения - 231/253,6 тысячи (8,6).

Психические расстройства - 151,5/151,7 тысячи (5,2).

Диабет - 113,5/121,5 тысячи (4,1).,

Инфекционные болезни - 116,2/116,3 тысячи (3,9).

Болезни глаз - 86,3/87,6 тысячи (3).

Новообразования - 77,6/81,4 тысячи (2,8).

Болезни крови - 48,1/46,2 тысячи (1,6).

По данным минздрава, в 2017 году 27 процентов детей в возрасте до года не получали медицинской помощи. Министерство обещало сократить этот показатель к 2018 году в рамках соглашения о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, но доложить о результатах забыло.

Молдова занимает одно из первых мест в мире по уровню заболеваемости гепатитом, по данным минздрава, риск инфицирования - 20-60 процентов на одного жителя. Во многих населенных пунктах нет воды и канализации, люди не следуют основным правилам гигиены. Средневековые общественные туалеты – позор государства. Главное управление образования, молодежи и спорта столичной примэрии этим летом заявило, что не обязано покупать туалетную бумагу детсадам.

Я не врач. Но изучая множество таблиц и еще больше всевозможных цифр о количестве больных и болезней (в абсолютных цифрах и рассчитанные на 10 тысяч населения), невольно задавал себе вопрос: а что конкретно предпринимает медицина, чтобы противостоять этому? Из года в год количество больных растет. Только за последние два года количество зарегистрированных врачами больных увеличилось на 103 тысячи, или на 3,6 процента.

Если посмотреть программы минздрава, разработанные и утвержденные в 2017 году, и сравнить их с рейтингом заболеваний, можно сделать вывод: эти программы не соответствуют основным болезням людей. То есть создаются ради отчетов чиновников о текущей работе и будут крутиться виртуально до 2021 года как долгоиграющая пластинка. Никакой гарантии, что что-то изменится к лучшему. Но руководство отрасли знает, что в 2021 году будут работать уже другие люди. Волноваться не о чем. Нация потерпит, как терпела все годы независимости и перестройки системы здравоохранения.

Создаются профилактические программы – и тут же перечеркивается их смысл. На этой неделе национальное агентство общественного здоровья запустило при поддержке НКМС-CNAM кампанию информирования о вреде табака и алкоголя. Ее стоимость – почти миллион лей. Цель – «призвать граждан к здоровому образу жизни и помочь им избавиться от вредных привычек с помощью консультаций». Как вы думаете, сколько людей бросит пить и курить под впечатлением этих «консультаций»? А параллельно через парламент те же люди цинично продвигают новый метод курения от американской компании, о повышенном вреде которого говорят в США. Это так называемые заменители сигарет - стики (iQOS).

Вот итоги всех этих реформ.

Количество врачей сократилось с 17 246 до 13 021.

Количество среднего медперсонала упало с 43 008 до 25125 специалистов.

Количество больниц сократилось с 276 в 1998 году до 87, в том числе в системе минздрава - с 245 до 61.

Сеть учреждений первичной и специализированной медпомощи в системе минздрава (поликлиники) сократилась с 529 в 1998 году до 367.

Некомплект штата врачей достиг 14,5 процента, врачей высшей категории всего 56,5 процента.

В этой критической ситуации придумали отправлять докторов по селам по принципу Айболита, который «под деревом сидит». Вы думаете, это надолго? Разумеется, нет: строго до выборов. Больше врачи просто не выдержат: у них своя работа в больницах и поликлиниках, в студенческих аудиториях, их ждут серьезные больные с результатами обследований. Медики не могут вечно путешествовать по стране как труппа странствующих комедиантов, без диагностической и аналитической аппаратуры. А потом все войдет в свою колею: люди опять будут умирать неизвестно от чего, и им будут ставить диагнозы наугад, как говорится, "пост мортем", после смерти. Ведь платить за вскрытие некому и нечем, да, собственно, и незачем.

А теперь скажите: чем вся эта акция лучше партийных "социальных магазинов"? Те же подачки из бюджета в отсутствие разумной и постоянной политики развития сферы здравоохранения. Осталось только раздать докторам предвыборные листовки. Думаете, до этого не дойдет? Поживем – увидим.

Думитру БАРБАЛАТ