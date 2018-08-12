ТОП-10 самых активных политиков июля

ТРИБУНА продолжает серию условных рейтингов политической активности в Молдове. На этот раз предлагаем вашему вниманию рейтинг самых активных политиков июля.

1) Премьер-министр Павел Филип

Премьер-министр Павел Филип в июле принял участие в 36 публичных мероприятиях. Это впервые, когда премьер превысил средний показатель в одно мероприятие в день. В июле его активность на треть превысила показатели предыдущих месяцев.

2) Президент Игорь Додон

На втором месте – президент Республики Молдова Игорь Додон, который провел в июле 27 мероприятий. Глава государства был почти так же активен, как и в предыдущие месяцы (когда занимал первое место), но сейчас он на втором месте потому, что повестка премьер-министра была более загруженной из-за последних событий, которые касались внутренней и внешней политики государства.

3) Платформа «ДА»

Партия «Платформа «Достоинство и Правда» в июле провела 22 публичных мероприятия. В основном, это были акции протеста, организованные вследствие непризнания результатов выборов столичного примара, и антиправительственные акции.

4) Либерал-демократическая партия Молдовы

Удивительно, но в июле четвертое место в нашем рейтинге заняла ЛДПМ с 19 публичными мероприятиями. Многие из них были акциями, организованными совместно с ПДС и ППДП.

5) Партия социалистов Республики Молдова

ПСРМ была довольно активной и в июле, но скромные позиции в нашем рейтинге были обусловлены тем, что политическая повестка дня в июле больше касалась противостояния между властью и проевропейской оппозицией, что и оставило немного в тени социалистов.

6) Партия «Действие и Солидарность»

В основном, в июле активность ПДС была продиктована совместными с ППДП и ЛДПМ акциями. Всего ПДС провела 14 мероприятий и публичных акций.

7) Демократическая партия Молдовы

ДПМ в июле проводила по одному мероприятию в три дня. Всего партия провела 9 публичных акций. Активность партии была в рамках ее обычных показателей. Это хороший результат, если учитывать, что все мероприятия премьер-министра Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду учитываются отдельно.

8 ) Партия «Шор»

В июле партия «Шор» провела пять публичных мероприятия, но партия была очень популярна в СМИ из-за ряда акций, проведенных ее представителями на местном уровне, но они не учитываются нашим рейтингом, потому что он включает мероприятия национального масштаба.

9-10) Спикер Андриан Канду и Либеральная партия

Последние две позиции нашего рейтинга разделили спикер Андриан Канду и ЛП. Оба этих политических субъекта в июле провели по четыре мероприятия.