Новое действующее лицо на политической арене Молдовы

Мало кто замечает, но молдавская политика проходит через довольно интересные метаморфозы – вместо политиков на первый план выходят простые люди, и не только. Это новый способ политической борьбы, который заслуживает внимания, потому что, как можно предположить, с приближением парламентских выборов это явление будет набирать обороты.

Данное явление стало более заметным после решения европейцев приостановить финансирование Республики Молдова. Тогда на первый план вышли не чиновники (хотя и они выступили с реакциями), а…. «народ» (в лице более 700 примаров из 900, которые есть в Молдове), а также и 28 глав районных администраций. В качестве представителей народа эти люди высказались против решения ЕС о прекращении финансирования Республики Молдова, не забыв раскритиковать и проевропейскую оппозицию, которая, по их мнению, виновна в этом решении представителей ЕС. Таким образом, власть мягко ушла на второй план, а на первых позициях остался «народ» (местные избранники), которому власть «уступила» право критиковать европейцев и проевропейскую оппозицию.

Также это явление проявилось и в сфере «гражданского общества». В ответ на протесты проевропейской оппозиции начали проводиться так называемые антипротесты, посыл которых заключается в том, что не власть беспокоят протесты оппозиции, а «народ».

Также это явление пробралось и в СМИ. Ежедневно целый ряд телеканалов показывают людей, которые просто счастливы благодаря отремонтированным дорогам, больницам, бесплатным медицинским услугам и др. И что характерно – раньше власть сама хвасталась своими успехами, а теперь об этих успехах стал говорить «народ».

Можно привести еще и другие примеры того, как проявляется означенное явление, но и так ясно, что оно приобрело если не мировые, то, по крайней мере, региональные масштабы, как минимум в той части Европы, где находимся и мы.

Не исключаю, что роль этого нового действующего лица на политической сцене Молдовы (назовем его условно «народ») укрепится в ближайшие месяцы. Осенью, я думаю, мы увидим много ситуаций, когда «народ» будет переходить от гнева к восторгу, в зависимости от предпочтений нашей правящей власти. А если результаты парламентских выборов окажутся не теми, на которые рассчитывает власть, не исключаю, что «народ» потребует их пересмотра. Ведь кто кроме «народа» может знать, что хорошо для страны.

Не считаете, что пришло время точно выяснить, что такое «народ»? Похоже, у нас назревает рейдерский захват «НАРОДА» и вскоре народом будем совсем не мы…

Думитру Спэтару