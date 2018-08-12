«А когда будет бесплатный туалет?»: Топ-5 признаков того, что туристы – из Молдовы

Очень часто наши туристы недооценивают молдавский паспорт, хвастаясь документами другой страны и оказываясь высаженными с детьми на границе. Гид, сопровождающий молдавских туристов в поездках на болгарское побережье, рассказал «Комсомолке», что чаще всего случается в дороге на автобусе

Самый вкусный кофе – в пути!

Туристические автобусы должны каждые три часа останавливаться, чтобы пассажиры смогли сходить в туалет. Но у наших людей – свой график, продиктованный большой любовью к кофе именно в дороге! Ты можешь неделю не пить кофе и не вспоминать о нем, но когда ты отправляешься в путь, тебе обязательно нужно выпивать этот замечательный напиток каждые полчаса и, соответственно, с таким же временным интервалом просить водителя остановить автобус.

Что ни съем, то понадкусываю!

Аппетиту молдавского туриста можно позавидовать! Трапеза начинается аккурат в момент отправления автобуса. За считанные минуты запахи сырокопченой колбасы, брынзы, помидор, плацинд наполняют салон транспортного средства. На выезде из Кишинева туристы уже сытые и довольные, и следующий прием пищи приберегают для таможни, на которую прибывают спустя три часа.

Никакой ALL-инклузив не способен насытить нашего человека, поэтому перед выездом домой он набирает полный пакет еды, которую предстоит съесть в автобусе. Иногда человек понимает, что перестарался. Обычно это случается, когда автобус едет по серпантину в Болгарии…Так что домой наш турист все равно приезжает с пустым желудком.

Жить как в последний день

Гулять так гулять, отдыхать так отдыхать! Все деньги, до статинки (так называется болгарская монета) и последнего евроцентика нужно потратить в Болгарии, а дальше – хоть потоп! Редкий молдавский турист думает о том, что по дороге домой он может захотеть в туалет, которые бывают платными! И тогда пойти в туалет не на что! Поэтому гида все время просят, чтобы автобус остановился либо в поле, либо возле какого-нибудь бесплатного туалета. Один из самых частых вопросов во время поездки: «А когда будет бесплатный туалет?»

Второй самый частый вопрос: «А WI-FI в автобусе есть?». Правда, скорее всего, этот вопрос не особо отличает молдавского туриста от путешественника из другой страны – интернет-зависимость – дело в наше время обычное.

Похвастаться паспортом другой страны, чтобы не выпустили из Молдовы

Наши граждане по привычке недооценивают молдавский паспорт. У многих уже давно есть паспорта другого государства, чем они не забывают похвастаться. Достают из широких штанин иностранный документ, но не учитывают некоторых нюансов. Например, если бабушка везет внуков на море в Болгарию по молдавскому биометрическому паспорту, ей нужна доверенность только одного родителя (гражданина Молдовы), а вот если она пользуется румынским, болгарским или другим паспортом, то при выезде из Румынии у нее могут потребовать доверенности обоих родителей, которых у нее нет! Вот и закончился отпуск, не начавшись…

«Прекратите это кровопролитие, здесь дети!»

Вообще угодить нашему туристу бывает сложно – одному жарко: «Включите кондиционер!», другому – холодно: «Выключите кондиционер!». А кому-то не нравится кино: «Прекратите это кровопролитие, здесь дети!» - такой была реакция на комедию «Все включено», которую включили в автобусе.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ