Володымыр Тулин: «НБМ, правительство и парламент работают как одна команда»

Интервью агентству «ИНФОТАГ» постоянного представителя Международного Валютного Фонда (МВФ) в Республике Молдова (РМ) Володымыра ТУЛИНА от 17 июля, в котором он сказал, что власти РМ в сотрудничестве с МВФ демонстрируют «командную работу». За время подготовки данного материала власти приняли 26 июля «налоговые послабления», не получившие одобрения у МВФ.



Часть 1. В действующей Программе РМ с МВФ еще не пройдена точка невозврата, чтобы прогресс был необратимым



«И.»: Господин Тулин, прошла половина срока трехлетней Программы РМ, поддерживаемой МВФ. Что можно говорить о ее результатах?



В.Т.: Власти РМ продолжают твердо следовать по пути внедрения всеобъемлющей Программы реформ, разработанной с целью укрепления экономики и устранения ключевых факторов уязвимости. В целом, Программа выполняется согласно договоренностям, с ее помощью в стране обеспечена макроэкономическая стабильность и экономическая ситуация продолжает улучшаться.



Но остается еще большой объем ключевых мер для выполнения Программы. Важно твердо придерживаться реформ и качественного экономического управления, чтобы улучшить экономические перспективы Молдовы.



«И.»: Какие из обязательств перед МВФ сложно выполнить с точки зрения правительства?



В.Т.: У Фонда с РМ действует так называемое расширенное соглашение, чтобы помочь в осуществлении всеобъемлющей Программы структурных реформ. Эта Программа предусматривает реформы, требующие времени, серьезных усилий. Такие реформы всегда трудные. Поэтому я бы сказал, что соглашение РМ с МВФ не может предусматривать обязательств, которые легко выполнить.



«И.»: Власти уверены в выполнении Программы с МВФ. Разделяет ли Фонд эту уверенность?



В.Т.: Хотя достижений много и власти РМ уверены в выполнении обязательства, точка невозврата еще не достигнута, чтобы считать прогресс необратимым. Поэтому для выполнения Программы жизненно важна политическая поддержка реформ. В оставшееся время важна приверженность взвешенному курсу в экономической политике и дальнейшему внедрению реформ. Крайне важно избежать перерасхода бюджета в преддверие парламентских выборов.



«И.»: Как вы оцениваете текущую бюджетно-налоговую политику министерства финансов РМ?



В.Т.: Власти сосредоточили усилия на повышении доходов. Реформа налогового администрирования, начатая в 2016 г., способствовала улучшению налоговой дисциплины, что в свою очередь содействовало серьезному росту доходов за счет подоходного налога и НДС в 2017 г., и высокие показатели роста сохраняются в 2018 г.



Таможенные доходы также выросли. Власти предприняли ряд мер, одним из важных достижений стало объединение государственной налоговой инспекции и территориальных налоговых служб в единую Государственную налоговую службу. Но для совершенствования налогового администрирования необходимо проделать еще большую работу.



Учитывая, что нынешний год - предвыборный, необходимо с внимательностью относиться к вопросу трат из фонда зарплаты и не допустить превышение утвержденного лимита расходов бюджета.



«И.»: Что вы думаете о денежно-кредитной политике НБМ? Есть ли у МВФ замечания или предложения к ней?



В.Т.: На наш взгляд, эта политика должна быть сосредоточена и далее на поддержание намеченного целевого уровня инфляции в 5%. Несмотря на ожидаемое снижение инфляции в ближайшие месяцы, НБМ прав, ориентируя свою политику на более высокую инфляцию в 2019 г. и последующие годы.



НБМ вполне адекватно реагировал на снижение инфляционного давления. Но калибровка денежно-кредитной политики является непростой задачей, учитывая неполное восстановление финансовой системы и, соответственно, ослабление передаточного механизма денежно-кредитной политике. На данный момент политика НБМ представляется адекватной, регулятор внимательно отслеживает перспективы инфляции.



«И.»: Курс молдавского лея вырос на 14% к доллару в 2017 г. Насколько это хорошо или плохо для экономики? Каковы рекомендации МВФ в «курсовом направлении»?



В.Т.: Для РМ, как и для любой страны с небольшой открытой экономикой, режим гибкого обменного курса - основа обеспечения способности экономики справляться с внешними шоками. Важно, что резервы НБМ достигли рекордного уровня, который более чем достаточен для подстраховки. Соответственно, мы рекомендуем продолжать ограничивать интервенции исключительно для сглаживания волатильности обменного курса и не сопротивляться изменениям, диктуемым динамикой фундаментальных факторов, особенно, когда динамика положительная.



Следует признать, что реальное укрепление лея может негативно сказываться на экспортерах. В то же время, в случае небольших стран с открытой экономикой невозможно повысить уровень конкурентоспособности посредством управления уровнем обменного курса. Правильная политика должна проводиться посредством дальнейших структурных реформ, направленных на рост производительности и конкурентоспособности на внешних рынках, допуская при этом сбалансированный рост зарплат.

Часть 2. Бдительность властей РМ необходима не только в банках, но и в небанковском финансовом секторе

«И.»: Целесообразно ли НБМ скупать валюту, когда ликвидность банков превышает 50%, и интервенции регулятора ведут к росту массы леев?



В.Т.: Вы правы, скупка валюты означает, что на рынке станет больше леев. Но, при прочих равных условиях, покупка меньшего объема иностранной валюты привела бы к еще большему укреплению лея! Но для НБМ самым важным является обеспечение и поддержание стабильности цен. С этой точки зрения, правильная денежно-кредитная политика предусматривает стерилизацию чрезмерной ликвидности посредством операций по поглощению ликвидности, например, с помощью сертификатов НБМ. Но не стоит забывать, что стерилизация является дорогостоящей мерой. Крайне важно, чтобы функциональная независимость НБМ была подкреплена наличием у него жизнеспособного баланса.



«И.»: Меморандум по Программе с МВФ уделяет внимание властей на необходимость стабилизации финансово-банковской системы, привлечение инвесторов в банки. Как Фонд оценивает работу правительством и НБМ в этом плане?



В.Т.: Власти добились значительного прогресса в чистке финансового сектора, но необходимо продолжить предпринимать действия и сохранять бдительность. Основное внимание уделяется обеспечению прозрачности акционеров, проверке акционеров и укреплению механизмов для устранения из банков акционеров, которые не соответствуют профессиональной подготовке и добросовестности. НБМ также работает над укреплением надзорной и нормативной базы, завершением диагностики банков, упрочением системы финансовой защиты.



Что нас очень впечатлило, так это способность НБМ, правительства и парламента работать как одна команда для выполнения взятых на себя обязательств. Достигнутый прогресс - результат командной работы.



«И.»: Каково мнение МВФ о плане действий НБМ по продаже 41,09% акций Moldova Agroindbank (MAIB)?



В.Т.: Ситуация с продажей акций MAIB - отличный пример командной работы, в которой занят целый ряд государственных структур, а не только один НБМ, хотя в качестве органа по банковскому надзору он, конечно, отвечает за львиную долю работы.



«И.»: Указан ли в Меморандуме правительством с МВФ крайний срок продажи 63,89% акций Moldindconbank (MICB)?



В.Т.: Власти планируют сосредоточить усилия для очередной оценки хода выполнения программы с МВФ на том, чтобы MICB вышел из режима временной администрации с перспективой привлечения в него частного капитала.



С нашей стороны мы также рассматриваем это как очередной важный шаг на пути к восстановлению финансового сектора РМ. Прогресс, достигнутый в отношении Victoriabank и MAIB, обеспечил хорошую базу для этого.



«И.»: Партия социалистов заявляет, что если придет к власти, то пересмотрит большинство соглашений проевропейских властей. В случае с Программой МВФ это технически возможно?



В.Т.: МВФ - аполитичная и технократическая организация, и мы не спекулируем по поводу выборов или намерений будущих правительств. Мы сосредоточены на том, чтобы приоритетные меры политик были в полной мере претворены в жизнь.



«И.»: Что должна сделать РМ, чтобы получить зеленый свет от международных финансовых организаций, включая МВФ, на получение коммерческих кредитов?



В.Т.: В принципе, текущее соглашение с МВФ не запрещает РМ заимствовать средства на зарубежных рынках на коммерческих условиях. Тем не менее, важно, чтобы такие проекты не противоречили целям и макроэкономическим параметрам, утвержденным в Программе с МВФ. Не надо забывать, что у РМ все еще есть доступ к достаточным льготным финансовым ресурсам, и было бы хорошо изучить имеющиеся возможности, прежде чем брать кредиты по коммерческим ставкам, так как они сопряжены с более существенными рисками, помимо того, что являются более дорогостоящими для страны.



«И.»: Какими должны быть следующие шаги в финансовом секторе в целях выполнения Программы с МВФ?



В.Т.: В первую очередь, важно продолжать предпринимать необходимые действия и сохранять бдительность в том, что касается приоритетов.



Во-первых, власти должны удостовериться, что во всех банках контроль осуществляется профессионально пригодными добросовестными акционерами и менеджерами. Недавно утвержденные законы обеспечили власти всеобъемлющим инструментарием, необходимым для решения проблем, связанных с акционерами.



Во-вторых, НБМ и банки должны продолжать работу над внедрением наилучших практик корпоративного управления, в соответствии с новым законом о деятельности банков.



В-третьих, бдительность необходима не только в банках, но и в небанковском финансовом секторе, будь-то микро кредитные учреждения или страховые компании. Национальная Комиссия по Финансовому Рынку должна обеспечить необходимую регуляторную базу и надзор наивысшего качества, чтобы избежать арбитражных рисков и миграции рисков.



И наконец, опираясь на недавно опубликованную Стратегию по возвращению похищенных активов, власти РМ должны предпринять более решительные действия для их возвращения в страну.



«И.»: Спасибо вам за интервью!