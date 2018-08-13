13 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Кишиневцы пришли в восторг от "Маленького принца"
13.08.2018

Миниатюрная скульптура сразу же стала органичной частью архитектурного достояния молдавской столицы. Кишиневцам понравилась самая маленькая скульптура в городе — "Маленький принц", который появился несколько дней назад на Комсомольском озере в парке Валя Морилор.

Жители столицы с удовольствием фотографируются с бронзовой фигуркой — об этом свидетельствуют снимки, которые публикуются в социальных сетях.

Миниатюрная скульптура персонажа знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери установлена на металлической ограде, украшающей парк. Автор проекта — кишиневец Игорь Удушливый. У проекта есть и собственная страница в Facebook.

Единственное, что смущает посетителей парка — это боязнь, что скульптуру могут похитить охотники за цветным металлом. Но жители столицы с присущим им оптимизмом надеются на лучшее и уверены, что "Маленький принц" долго будет радовать кишиневцев и гостей города.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.