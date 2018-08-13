Кишиневцы пришли в восторг от "Маленького принца"

Миниатюрная скульптура сразу же стала органичной частью архитектурного достояния молдавской столицы. Кишиневцам понравилась самая маленькая скульптура в городе — "Маленький принц", который появился несколько дней назад на Комсомольском озере в парке Валя Морилор.

Жители столицы с удовольствием фотографируются с бронзовой фигуркой — об этом свидетельствуют снимки, которые публикуются в социальных сетях.

Миниатюрная скульптура персонажа знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери установлена на металлической ограде, украшающей парк. Автор проекта — кишиневец Игорь Удушливый. У проекта есть и собственная страница в Facebook.

Единственное, что смущает посетителей парка — это боязнь, что скульптуру могут похитить охотники за цветным металлом. Но жители столицы с присущим им оптимизмом надеются на лучшее и уверены, что "Маленький принц" долго будет радовать кишиневцев и гостей города.