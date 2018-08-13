Две столичные модницы разделись ради особенного мальчика Мэтью

Необычная благотворительная акция с участием известных модниц прошла в Кишиневе.

Благотворительная ярмарка прошла сегодня, 12 августа, в Кишиневе. Светские львицы и популярные блогерши Габлиэлла Дамир и Лаура Жданова пожертвовали самым дорогим – своими нарядами. Признанные модницы выставили на продажу брендовые вещи, чтобы помочь к сборе средств на операцию малыша Мэтью. Мальчику только 11 месяцев и у него диагностировали опухоль мозга.

Одежду, за которую они заплатили большие деньги в бутиках, девушки продавали по цене от 50 до 400 леев. К слову сказать, участники благотворительного вечера раскупили практически все.

- У меня есть много одежды, которую я не ношу. Я решила дать им вторую жизнь, - поделилась Габриэлла.

Модницы рассказали, что чаще всего устраивают шопинг за границей, поэтому большинство одежды иностранного производства.

- Это платье я одевала однажды на свое 18-летие. Я оценила его в 200 леев. Наша цель – привлечь как можно больше людей, - поделилась Лаура.

Организатор акции Елена Олейник рассказала, что мальчику будут делать операцию за границей, для этого им нужно собрать 110 тысяч долларов.