Человек недели – ВРИО столичного Генпримара Руслан Кодряну

Спустя некоторое время, временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну, похоже, освоился на своей должности, и все эффективней стал решать вопросы по управлению города. Это особенно заметно стало на минувшей неделе.

В самом начале недели он пригласил своих подчиненных на утреннюю экскурсию. А местом проведения экскурсии стала свалка, появившаяся на территории муниципия, в селе Трушень. Это место рискует стать экологической бомбой для города. Не исключено, что именно благодаря этой быстрой реакции, проблему удастся пресечь на корню еще до того, как она превратится в большую катастрофу.

Также на этой неделе Руслан Кодряну раскрыл преступные схемы, в результате которых в детских садах были установлены не работающие системы вентиляции воздуха. Кодряну взял на себя обязанность лично контролировать решение данной проблемы.

Еще на этой неделе Руслан Кодряну ясно дал понять, что не намерен повторять прежних ошибок в сфере коммуникации. Не исключено, что по данному вопросу в ближайшее время будут предприняты совсем иные меры.

Одним словом, если Руслан Кодряну продолжит работу в том же ритме, вскоре станет ясно, что на нашей политической арене появился новый серьезный игрок.

ТРИБУНА уточняет: Руслан Кодряну родился 15 октября 1980 года. В 1998-2002 гг. учился в Университет е Бабеш-Бойяи в Клуж-Напока, Румыния. Получил степень бакалавра истории и экономики Европейского союза. В 2013-2014 гг. учился в «Hertie School Of Governance» в Берлине, Германия, где получил степень магистра общественного управления.

С марта 2004 года по март 2008 года работал в Министерстве экономики и торговли Республики Молдова. С марта 2008 по март 2015 года работал в Государственной канцелярии правительства Республики Молдова. С января 2013 года был начальником одного из управлений. С июля 2015 года по ноябрь 2017 года был муниципальным советником в Муниципальном совете Кишинэу от фракции ЕНПМ. С марта 2015 года работал и в Институте политики и европейских реформ, в качестве модератора и эксперта. В ноябре 2017 года был назначен вице-примаром муниципия Кишинэу, а в этом году стал временно исполняющим обязанности генерального примара.