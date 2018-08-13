Гастарбайтер-отпускник приехал домой: «Я год мою задницы старикам в Италии – и хочу месяц быть королём в Молдове»

На короткое время «понаехавшие» могут позволить себе то, что даже в кошмарных сладких европейских снах им не приснится.

Друг впервые за долгое время прилетел из Америки в Молдову погостить к родственникам. Там он настолько привык к поездкам на автомобиле даже в ближайшую булочную, что хотел взять напрокат машину и здесь. Но – ему хватило всего одной поездки со мной по Кишиневу, чтобы сказать:

- Да ну его к черту, этот автомобиль под боком – у вас так народ непредсказуемо ездит, что это просто опасно для жизни. Подрезание, повороты без сигнала, игра в «пятнашки»… Что происходит?

Пришлось объяснять, что в августе в столице Молдовы каждый выезд в город таит в себе опасности по двум причинам:

1. У нас и своих придурков за рулем хватает.

2. Именно в последний месяц лета в страну возвращаются на месяц гастарбайтеры из этих ваших европ.

И если с первыми еще как-то можно бороться с помощью вайбера полиции, то вторые буйствуют практически безнаказанно. Вот у меня сосед такой – у него квартира «законсервирована» весь год, но зато в августе жизнь бьет ключом: родня, гости и просто веселье. Такое ощущение, что его семья гуляет с «запасом», до следующего августа. Поймал его у лифта и понял, что предчувствие меня не подвело:

- А что мне делать, если только дома я могу почувствовать себя человеком? Мы с женой смотрим за тремя итальянскими пенсионерами, моим им задницы, выслушиваем замечания и вечные претензии… А дома, прямо, другими людьми становимся.

- Не боишься, что за шум или за беспредел за рулем накажут? – спрашиваю его.

- Я тут ничего не боюсь. Знаю, что 50-100 евро решат любую проблему: хоть с соседями, хоть с полицией… Это в Европе меня бы уже закрыли на недельку, а тут относятся с пониманием.

И, знаете, что я подумал: а ведь прав сосед. В нашей стране настолько все привыкли к взяткам, что вся борьба с коррупцией заканчивается проеданием западных грантов на буклеты или билборды. У нас даже «гаишники» умудряются брать деньги в автомобиле, на двери которого есть наклейка «Мы взятки не берем!»

Так что, улыбаемся и машем: август надо просто пережить. И, увидев бесчинствующих молдавских гастарбайтеров на автомобилях с европейскими номерами, лучше уступите дорогу. Помните, что главное правило в таких ситуациях: «Думай за дураков!»

РОМАН ВЛАДИМИРОВ