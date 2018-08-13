Красная жара: Молдова 5 дней будет напоминать раскаленную сковородку

На дождь не рассчитывайте, но сделайте все, чтобы пережить эту страшную неделю. В начале августа мы писали об аномальной жаре, которая накроет Европу. Тогда западные синоптики предупреждали о возможном обновлении температурного рекорда, а он – на секундочку – составлял +48 градусов по Цельсию.

Молдове такие высокие температуры не грозили, но это вовсе не значило и не значит, что «погоды стоят» в республике комфортные: осадки – явление довольно редкое, а днем столбик термометра то и дело поднимается до отметки +34..+35 градусов.

Вот и эта неделя обещает нам новое испытание. Днем синоптики обещают не меньше +30, а в пятницу и вовсе – плюс 35.

Впрочем, дожди в стране на этой неделе возможны – начиная с четверга. Но есть одно «но» - осадки ожидаются только в северных районах республики. И идти они будут преимущественно по ночам.

Вот такая неделька нас ждет...

А КАК У НИХ

Мы решили вспомнить, как переживают лето в традиционно жарких странах, и узнать, как спасаются от "глобального потепления" жители стран, для которых такие летние температуры стали сюрпризом.

Финляндия: на ночь - в супермаркет

Жилые квартиры и дома Финляндии оборудованы системами, способными справиться с чрезвычайно холодным и влажным климатом, который является типичным для региона, но не у всех есть собственный кондиционер на случай непредвиденного потепления. Поэтому жители Финляндии буквально изнывают от аномальной жары, пишет kp.ua.

В минувшие выходные финская сеть супермаркетов K-Supermarket пригласила посетителей остановиться на ночлег в одном из оборудованных кондиционером магазинов в Хельсинки, чтобы укрыться от жаркой погоды.

Горожане получили возможность ночевать в северном столичном филиале торговой сети: для этого нужно было прийти в магазин до 22.00 и захватить с собой принадлежности для сна (спальные мешки, подушку, постельное белье и т.д.).

В администрации супермаркета рассказали, что идея принадлежит их клиентам, которые в шутку замечали, как было бы неплохо провести ночь в прохладном помещении торгового центра. И руководство магазина посчитало, что данная идея достойна воплощения в жизнь.

Новшество пришлось жителям Хельсинки по душе. Фото: Соцсети



Средиземноморье: вода - бесплатно!

В странах средиземноморья лето всегда прохладой не отличается, поэтому там есть свои традиции. Самый главный способ борьбы с жарой - сиеста. В самый солнцепек жители приморских стран предпочитают ничего не делать, отдыхая в прохладной тени.

Из более материальных способов спасения известен такой: во многих ресторанах к заказу бесплатно подают воду.

А пару лет назад в Черногории я узнала, что, оказывается, можно зайти в любой ресторан, сесть под зонтик и попросить стакан воды. Опять же приносят бесплатно - вызывать потом скорую им дороже выйдет.

В итальянской столице решили в этом году не ждать, когда туристы будут ходить по ресторанам и просить воду, и стали раздавать ее прямо на улицах. В частности, после того как уличные термометры Рима показали температуру в 44 градуса, бесплатно раздавать воду начали службы гражданской обороны.

Франция: "своим" в отелях скидка

Жара более 40 градусов добралась и до французской столицы: жители падают от тепловых ударов прямо на улицах.

Парижские отели, дабы облегчить дни и ночи парижанам, которые заблаговременно не обзавелись кондиционерами, предлагают им номера с кондиционерами со скидками.

Кроме того, столичные власти решили ужесточить пропускной режим для автомобилей: в столицу Франции не пускают машины, которые сильнее остальных загрязняют воздух.

Япония: колокольчик с лентой

В Стране восходящего солнца от летнего пекла спасаются весьма оригинальным способом: рядом с дверью вывешивают ветряные колокольчики "фурин", а к их "язычкам" привязывают бумажные ленты. При малейшем движении воздуха колокольчик издает тонкий и нежный звук, по замыслу изобретателей ассоциирующийся с образами воды и ветра.

Интересно, что проводившиеся специальные исследования подтвердили: звук "фурина" действительно на подсознательном уровне вызывает у человека ощущение прохлады.

ОАЭ: все время "под землей"

Зимой температура воздуха в Эмиратах составляет 25-30 градусов, а летом - до 50. Плюс постоянный солнцепек и огромное количество пыли и песка в воздухе, из-за чего небо там почти всегда серого цвета.

Из-за этого в туристических центрах - например, в том же Дубае, - все спроектировано так, что непривычный к условиям жизни в пустыне турист может пройти километры по подземным или наземным переходам с кондиционерами и при желании так и не выйти на улицу. Например, к главной достопримечательности ОАЭ - башне Бурдж Халифа - от станции метро идти около двух километров: часть пути проходит по переходу метро, затем, не выходя на улицу, вы попадаете в торговый центр Дубай-молл, а уже из него, опять же не выходя на улицу, подходите к кассам и входу в башню (с улицы входа в башню вообще нет).

Бангладеш: каждой лачуге - "экокондиционер"

В Бангладеш, где летом температура в тени редко опускается ниже 45 градусов, научились делать кондиционеры из пластиковых бутылок, которым для работы не нужно даже электричества. И это очень актуально, ведь в сельских лачугах, в которых живет большинство населения этой страны, электричества попросту нет.

Смастерить себе инновационный охладитель воздуха могут все желающие: достаточно насобирать пластиковых бутылок, а также раздобыть лист фанеры и наделать в нем отверстий.

Технология создания "экокондиционера" простая: от бутылок отрезаются половинки (для кондиционера понадобятся части с горлышками), и затем эти бутылочные воронки вставляются в щит с отверстиями. После этого щит закрепляется в стенном проеме или в окне широкими частями бутылок наружу - и кондиционер готов! Дело в том, что воздух, проходя через воронки, сжимается, и за счет изменения давления происходит его охлаждение.

Отработав технологию, энтузиасты начали ездить по деревням Бангладеш и учить местных жителей, как спасаться от жары.

Южная Корея: скидки на электричество

Распоряжением президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин в стране временно снижен тариф на электроэнергию. Это беспрецедентное решение вызвано рекордной жарой, которая уже стала реально опасной для жизни. Но даже в таких условиях многие семьи не решались воспользоваться кондиционерами, опасаясь чрезмерных счетов за энергию.

Временное смягчение системы прогрессивных тарифов на электричество для южнокорейских семей будет действовать в августе, причем для малоимущих слоев населения и объектов соцобеспечения предусмотрена дополнительная скидка.

Средняя Азия: горячий чай

В то время как европейцы, спасаясь от жары, снимают с себя последнее и пьют ледяную воду, жители Средней Азии, привычные к 50-градусной жаре, ведут себя совершенно по-другому: они надевают халаты из плотной ткани и садятся пить горячий чай.

Дело в том, что закрытая одежда не только защищает от губительных солнечных лучей, но и изолирует тело от более горячего воздуха, создавая внутри себя своеобразный микроклимат. Знающие люди уверяют, что плотная ткань позволяет удержать температуру под одеждой на уровне 37 градусов, тогда как снаружи она может приближаться к 60.

Что касается горячего чая, то в Средней Азии уверяют, что "правильный чай" очень функционален: в жару он охлаждает, а в холод - согревает. Однако, скорее всего, дело в том, что горячий напиток усиливает потоотделение, и чем оно активнее, тем меньше ощущается жара.

Впрочем, современному человеку борьба с жарой усиленным потоотделением не подходит: окружающие могут не понять. Так что мы спасаемся по старинке: сквозняками, кондиционерами и прохладным душем при первой же возможности.

ПАВЕЛ МУНТЯН, НАТАЛЬЯ МИЧКОВСКАЯ