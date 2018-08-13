В каких случаях отсутствие углеводов вызывает диабет

Рацион, где мало углеводов и преобладают жиры, известен как кетогенная диета. И она, по мнению ученых Высшей технической школы в Цюрихе и Детского университетского госпиталя Цюриха, может вызвать диабет 2-го типа. Между тем, считается, что она чрезвычайно полезна и способствует снижению веса, передает "Новости Mail.RU".

Эксперименты с мышами показали: калорийный рацион заставлял набирать всех животных вес, замедлял их обмен веществ, увеличивал количество сахара в печени и мышцах. Мыши при этом были разбиты на группы. Первая сидела на кетогенной диете, а вторая потребляла продукты с высоким уровнем и жиров, и углеводов.

Оказалось, у первой группы печень особенным образом реагирует на низкий уровень углеводов. Через несколько дней такого питания начинаются изменения в реакции данного органа на инсулин. А это грозит повышением уровня сахара в крови, снижением чувствительности к инсулину и диабетом.