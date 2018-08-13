Экономика Молдавский лей продолжает расти: евро опустится ниже отметки в 19 леев в понедельник Единая европейская валюта продолжает удешевляться и опускается ниже отметки в 19 леев. На понедельник, 13 августа, Национальный банк Молдовы установил официальный курс евро в 18 леев 90 банов. Это на 21 бан меньше сегодняшней стоимости европейской единой валюты, сообщает МОЛДПРЕС. Последний раз евро стоил меньше 19 леев в апреле 2015 года. Доллар США сохранит свою цену в 16 леев и 48 банов. В то же время, румынский лей подешевеет на 5 банов и будет стоить в понедельник 4 лея и 6 банов. Украинская гривна и российский рубль в начале следующей недели сохранят свою сегодняшнюю стоимость — 60 и 24 банов соответственно. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля заявил журналистам, что укрепление молдавского лея происходит из-за переизбытка валюты на рынке.

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