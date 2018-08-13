13 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавский лей продолжает расти: евро опустится ниже отметки в 19 леев в понедельник
13.08.2018

Единая европейская валюта продолжает удешевляться и опускается ниже отметки в 19 леев.

На понедельник, 13 августа, Национальный банк Молдовы установил официальный курс евро в 18 леев 90 банов. Это на 21 бан меньше сегодняшней стоимости европейской единой валюты, сообщает МОЛДПРЕС.

Последний раз евро стоил меньше 19 леев в апреле 2015 года.

Доллар США сохранит свою цену в 16 леев и 48 банов.

В то же время, румынский лей подешевеет на 5 банов и будет стоить в понедельник 4 лея и 6 банов. Украинская гривна и российский рубль в начале следующей недели сохранят свою сегодняшнюю стоимость — 60 и 24 банов соответственно.

Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля заявил журналистам, что укрепление молдавского лея происходит из-за переизбытка валюты на рынке.


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.