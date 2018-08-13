Поезд сбил автомобиль в Каушанском районе: женщина погибла (фото)

Одна женщина погибла, еще три человека пострадали в результате железнодорожной аварии в селе Первомайск Каушанского района. Автомобиль, в котором они ехали, сбил на путях поезд.

Авария произошла этим утром. Пострадавших доставили в районную больницу Каушан. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Автомобиль ехал из Кэинар в Первомайск. Он остановился у железнодорожного переезда перед знаком cтоп вблизи Первомайска. А затем по неизвестным причинам продолжил движение. В итоге его сбил поезд", - сообщил глава ИП Кэушень Виталий Арнаут.