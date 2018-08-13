В Каларашском роддоме перепутали детей, через десятки лет правда была раскрыта

21 апреля 1992 года в семьях Бульмага и Спыну в роддоме города Калараш родились мальчики. Несмотря на то, что вес детей и рост при рождении был очень разным, 4.300 кг у Бульмаги и всего 3250 кг ребёнок у Спыну, при выписке из роддома врачи перепутали детей.

Выяснилось это спустя много лет и уже после смерти родителей, которые воспитывали Тудора Спыну.

Судьба Тудора складывалась непросто, он был жертвой насилия в семье. По его словам, отец избивал жену, обвиняя её в неверности, Тудор совершенно не был похож ни на кого из родственников. Когда Тудору исполнилось 16 — умер отец, а в скоре из жизни ушла и мать. Никто из родственников не стал попечителем ребёнка, и он уезжает заграницу.

За границей его находит семья Бульмага, которая к тому моменту обнаружила несовпадение группы крови своёго ребёнка и начала поднимать документы роддома, где и были найдены исправления в весе при выписки детей.

Тудора находят, проводят несколько генетических экспертиз, в том числе и одно из исследований ДНК было сделано в английской лаборатории. Все результаты говорят, что Бульмага — биологические родители Тудора. При этом медицинские работники отрицают любую возможность подмены, и более того обвиняли родителей в том, что они, якобы, были заинтересованными в подмене детей.

В результате судебного разбирательства Тудор получит компенсацию в сумме 50 тысяч леев от районной больницы. Изначально сумма иска была 300 тысяч леев, пишет sănătate.info.